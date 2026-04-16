Opel Astra: «Αστέρι» και στην άνεση

Εξαιρετική άνεση με στάνταρ εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats

Opel Astra: «Αστέρι» και στην άνεση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο Opel Astra  εντυπωσιάζει με την ακόμη πιο δυναμική του σχεδίαση, τις προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες και τα αναβαθμισμένα στοιχεία άνεσης. Στα highlights της εμφάνισής του ξεχωρίζουν το Opel Blitz εμπρός – φωτιζόμενο για πρώτη φορά στο Astra – καθώς και το προσαρμοζόμενο, αντιθαμβωτικό σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD. Παράλληλα, το εσωτερικό δημιουργεί μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα, χάρη στα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats και το ποιοτικό cockpit – στοιχεία που εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα άνεσης ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

Κορυφαία άνεση με καθίσματα Intelli-Seats standard σε όλες τις εκδόσεις

Η ανανεωμένη σχεδίαση του Astra αποτυπώνεται όχι μόνο στο αμάξωμα και τις τεχνολογίες, αλλά και στο εσωτερικό. Σε κάθε έκδοση, το νέο Astra προσφέρει ακόμη υψηλότερα επίπεδα άνεσης, με τα εργονομικά Intelli-Seats — ειδικά εξελιγμένα από την Opel και διαθέσιμα για πρώτη φορά στο Astra — να αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού ήδη από την entry-level έκδοση. Ξεχωρίζουν για τη χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος, εμπνευσμένη από τη σέλα ποδηλάτων δρόμου, η οποία μειώνει την πίεση στον κόκκυγα. Η πατενταρισμένη εργονομία Intelli-Seat εξασφαλίζει ξεκούραστη οδήγηση ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης των καθισμάτων με τα προαιρετικά, πολλαπλών ρυθμίσεων AGR Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό, με επένδυση ReNewKnit™, λειτουργία θέρμανσης, ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή υποστήριξη, λειτουργία μασάζ και μνήμη ρυθμίσεων. Η επένδυση από το μονοϋλικό ReNewKnit χαρίζει εμφάνιση υψηλής ποιότητας και αισθητικής και προέρχεται από 100% ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του αποτυπώματος CO₂ και στον περιορισμό των αποβλήτων.

Στο εσωτερικό του Astra: Ατμόσφαιρα ευεξίας με έμφαση στη βιωσιμότητα

Σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία “Greenovation” της Opel, στο εσωτερικό του Astra χρησιμοποιούνται υλικά και επιφάνειες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Το τιμόνι καλύπτεται εξ ολοκλήρου με vegan υλικά, ενώ τα προαιρετικά καθίσματα διαθέτουν επένδυση από ReNewKnit ένα καινοτόμο μονοϋλικό που προσφέρει αίσθηση και αισθητική υψηλής ποιότητας, παρόμοια με suede δέρμα.

Παράλληλα, το σύγχρονο σύστημα infotainment του νέου Astra εξασφαλίζει κορυφαία συνδεσιμότητα, με ασύρματη ενσωμάτωση smartphone και (προαιρετικά) ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης. Εκτός από την κεντρική οθόνη στην κονσόλα, μια ευρεία και πλήρως ψηφιακή οθόνη πίσω από το τιμόνι προβάλλει όλες τις βασικές πληροφορίες. Σε συνδυασμό με το Intelli-HUD head-up display, επιτρέπει στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την οδήγηση.Οι έξυπνες και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες τεχνολογίες συμβάλλουν σε μια συνολικά πιο άνετη και ασφαλή εμπειρία οδήγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο μετατρέπει τη νύχτα σε… μέρα για τον οδηγό, φωτίζοντας με ακρίβεια τον δρόμο και το περιβάλλον, χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Όπως είναι χαρακτηριστικό για την Opel, βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά — όπως ο κλιματισμός — μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα και διαισθητικά μέσω λίγων φυσικών διακοπτών, προσφέροντας εργονομία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Sport εμφάνιση με υψηλή πρακτικότητα

Η πρακτικότητα και η ευελιξία διαχρονικά αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά του Opel Astra. Το δημοφιλές compact μοντέλο αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για την καθημερινότητα, την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, συνδυάζοντας sport σχεδίαση με υψηλή μεταφορική ικανότητα. Αυτό αποδεικνύεται και από τον ευέλικτο χώρο αποσκευών, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει έως 1.339 λίτρα αποσκευών με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα (Astra Electric: 1.268 λίτρα). Έτσι, διευκολύνεται η μεταφορά βαλιτσών και εξοπλισμού εργασίας, αλλά και μεγαλύτερων αντικειμένων. Η φόρτωση είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στο χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, περίπου 60 εκατοστών.

   

