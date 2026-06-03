Στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.
Πανελλήνιες: Πώς να τονώσετε το ηθικό των παιδιών στις εξετάσεις
Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στις αίθουσες από τις 08:00.
Οι πανελλήνιες για τα ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας και της Πληροφορικής, ενώ θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τους υποψήφιους να εξετάζονται σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.
Προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές
Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.