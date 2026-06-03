Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια με Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

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Πώς ενισχύουμε την ψυχολογία των παιδιών μας στις Πανελλήνιες - Βίντεο ALPHA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εξετάζονται σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.
  • Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30, με προσέλευση στις 08:00.
  • Η συνέχεια των πανελληνίων θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.
  • Η ολοκλήρωση των εξετάσεων για τα ΓΕΛ είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.
  • Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων. 

Πανελλήνιες: Πώς να τονώσετε το ηθικό των παιδιών στις εξετάσεις

Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στις αίθουσες από τις 08:00. 

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη επαγγελματική προοπτική

Οι πανελλήνιες για τα ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας και της Πληροφορικής, ενώ θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τους υποψήφιους να εξετάζονται σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. 

Προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου. 

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