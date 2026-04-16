Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ανιψιάς του

Την κακοποιούσε σεξουαλικά από 5 ετών

16.04.26 , 10:31 Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ανιψιάς του
Πηγή: thestival.gr / Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Φρίκη προκαλεί υπόθεση που ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη κι αφορά καταγγελία 14χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ίδιο της τον θείο, ηλικίας 61 ετών. 

Οι αρρωστημένες πράξεις του άνδρα, όπως ισχυρίζεται το κορίτσι, διήρκεσαν οκτώ ολόκληρα χρόνια - από το 2017-, τότε που εκείνη ήταν μόλις 5 ετών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 61χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του (14 ετών σήμερα) από το έτος 2017, τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

