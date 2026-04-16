Νίνο για Ζόζεφιν: «Ένιωθα πολύ όμορφα ακούγοντάς τη να μιλάει»

Τι είπε ο τραγουδιστής για τη σύντροφό του

16.04.26 , 10:55
O Νίνο μίλησε για την επανασύνδεση του με τη Ζόζεφιν, αν και δε συνηθίζει να μιλάει για την προσωπική του ζωή!

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, το βράδυ της Τετάρτης, σε βραδινή έξοδο.

Ο Νίνο, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την επανασύνδεσή του με τη Ζόζεφιν, αλλά και για το νέο τους τραγούδι «Τι κάνεις».

«Το τραγούδι με τη Ζόζεφιν αγαπήθηκε πολύ γρήγορα από τον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση», είπε αρχικά ο Νίνο. 
Και συνέχισε: «Στα γυρίσματα έκανε πάρα πολύ κρύο, ήμουν ξαπλωμένος σε ένα παγωμένο κρεβάτι, κάνοντας τον πεθαμένο». 

«Είναι όλα πολύ ωραία στη ζωή μου. Ευχαριστώ τον θεό, νιώθω ευλογημένος και ευγνώμων για οτιδήποτε έχω. Ένιωσα πολύ όμορφα από αυτά που άκουσα από τη Ζόζεφιν. Είναι αλήθεια ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.
Τέλος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου και απάντησε: «Δεν έχω τον γάμο στο μυαλό μου. Το 80% των ζευγαριών χωρίζει».

Νίνο - Ζόζεφιν σε παλαιότερη εμφάνιση / Φωτογραφία: NDP

Από τα μέσα Μαρτίου, φούντωσαν οι φήμες για επανασύνδεση του ζευγαριού. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε πρώτα ένα βίντεο, με την ίδια να είναι στο αεροδρόμιο. Το βίντεο είχε ντυθεί μουσικά με το νέο τους τραγούδι.  

«Ο λόγος που χώρισαν ήταν οι διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία η Ζόζεφιν είναι στο απόγειο της καριέρας της κι έχει πολύ μέλλον μπροστά της… πολλά ταξίδια, επαγγελματικά ραντεβού, μαθήματα φωνητικής κτλ. Από την άλλη, ο Νίνο είναι ένας άνθρωπος πολύ χορτασμένος και από τη δημοσιότητα και από την καριέρα» είχε πει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, προσθέτοντας:

«Όχι απλά είχαν σχέση, ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Είχαν φτάσει στο σημείο να συζητούν τη ζωή τους μαζί, κοινώς να παντρευτούν. Είχαν μπει σε κουβέντες να βλέπουν το μέλλον μαζί»,

