Ο Akylas τώρα και...ηθοποιός: Σε ποια σειρά τον είδαμε;

Τραγούδησε το «Ferto» και ξεσήκωσε τους πάντες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.04.26 , 11:11 Ο Akylas τώρα και...ηθοποιός: Σε ποια σειρά τον είδαμε;
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas εμφανίστηκε στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί» στις 15 Απριλίου 2026, παίζοντας τον εαυτό του.
  • Φόρεσε μαύρα γυαλιά, σκούφο και λευκό T-shirt με τη φράση «αγκαλίτσα;», ενσωματώνοντας χιούμορ στην ιστορία.
  • Η πλοκή περιλάμβανε την προσωρινή εξαφάνιση του Akylas πριν από το γάμο της Τιτίκας και του Βαγγέλη.
  • Με τη βοήθεια των «ειδικών» του Νεοχωρίου, ο Akylas εμφανίζεται τελικά και ερμηνεύει το κομμάτι «Ferto».
  • Η εμφάνισή του μετατρέπει το επεισόδιο σε μουσικοχορευτικό ξεφάντωμα.

Ο Akylas έκανε μια απρόσμενη τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί», μεταφέροντας τον παλμό της μουσικής του στο φανταστικό Νεοχώρι, το οποίο «χορεύει» στους ρυθμούς του νέου του κομματιού «Ferto».

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε ουσιαστικά ως ο εαυτός του, χωρίς να απομακρύνεται από την πραγματική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Με το γνώριμο στυλ του μαύρα γυαλιά ηλίου, σκούφο και casual εμφάνιση και φορώντας λευκό T-shirt με τη φράση «αγκαλίτσα;», ενσωματώνεται πλήρως στο κλίμα της σειράς, δίνοντας μια πιο χιουμοριστική και pop διάσταση στο επεισόδιο.

Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ

Η ιστορία τον βρίσκει αρχικά εξαντλημένο και να έχει αποκοιμηθεί μέσα σε μια καντίνα, έπειτα από ένα ξέφρενο μπάτσελορ που έχει προηγηθεί στο Νεοχώρι Αρκαδίας. Λίγο αργότερα, καλείται να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στο γλέντι του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη, όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο ομαλά όσο αναμενόταν.

Ο Akylas τωρα και...ηθοποιός: Σε ποια σειρά τον είδαμε;

Μια σειρά από απρόοπτα οδηγεί τον Akylas σε προσωρινή εξαφάνιση λίγο πριν τη μεγάλη στιγμή, δημιουργώντας αγωνία στο χωριό. Ωστόσο, με την παρέμβαση των «ειδικών» του Νεοχωρίου, του Δημήτρη και της Ανθούλας, το μυστήριο λύνεται και όλα μπαίνουν ξανά σε τάξη.

Τελικά, ο Akylas εμφανίζεται στο γλέντι την κατάλληλη στιγμή και απογειώνει τη βραδιά με το «Ferto», ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους και μετατρέποντας το επεισόδιο σε ένα αυθεντικό μουσικοχορευτικό ξεφάντωμα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
FERTO
 |
BREAKFAST@STAR
 |
EΡΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top