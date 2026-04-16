Ο Akylas τώρα και...ηθοποιός: Σε ποια σειρά τον είδαμε;

Ο Akylas έκανε μια απρόσμενη τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί», μεταφέροντας τον παλμό της μουσικής του στο φανταστικό Νεοχώρι, το οποίο «χορεύει» στους ρυθμούς του νέου του κομματιού «Ferto».

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε ουσιαστικά ως ο εαυτός του, χωρίς να απομακρύνεται από την πραγματική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Με το γνώριμο στυλ του μαύρα γυαλιά ηλίου, σκούφο και casual εμφάνιση και φορώντας λευκό T-shirt με τη φράση «αγκαλίτσα;», ενσωματώνεται πλήρως στο κλίμα της σειράς, δίνοντας μια πιο χιουμοριστική και pop διάσταση στο επεισόδιο.

Η ιστορία τον βρίσκει αρχικά εξαντλημένο και να έχει αποκοιμηθεί μέσα σε μια καντίνα, έπειτα από ένα ξέφρενο μπάτσελορ που έχει προηγηθεί στο Νεοχώρι Αρκαδίας. Λίγο αργότερα, καλείται να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στο γλέντι του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη, όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο ομαλά όσο αναμενόταν.

Μια σειρά από απρόοπτα οδηγεί τον Akylas σε προσωρινή εξαφάνιση λίγο πριν τη μεγάλη στιγμή, δημιουργώντας αγωνία στο χωριό. Ωστόσο, με την παρέμβαση των «ειδικών» του Νεοχωρίου, του Δημήτρη και της Ανθούλας, το μυστήριο λύνεται και όλα μπαίνουν ξανά σε τάξη.

Τελικά, ο Akylas εμφανίζεται στο γλέντι την κατάλληλη στιγμή και απογειώνει τη βραδιά με το «Ferto», ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους και μετατρέποντας το επεισόδιο σε ένα αυθεντικό μουσικοχορευτικό ξεφάντωμα.

