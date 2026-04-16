Κυψέλη: «Υγρό τσιμέντο» αναβλύζει από αυλή σπιτιού - «Έκλεισαν» δρόμοι

Κυψέλη: «Υγρό τσιμέντο» αναβλύζει από αυλή σπιτιού - «Έκλεισαν» προληπτικά οι γύρω δρόμοι/ βίντεο ΕΡΤ
  • Κάτοικοι της Κυψέλης αντιμετώπισαν υγρό τσιμέντο να ρέει στους δρόμους από αυλή εγκαταλελειμμένης κατοικίας.
  • Η Τροχαία έχει κλείσει τις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου λόγω της κατάστασης.
  • Το φαινόμενο παρατήρησε κάτοικος της περιοχής γύρω στις 4 το απόγευμα.
  • Εξετάζεται αν το υγρό είναι αθηναϊκό σχιστόλιθο ή προέρχεται από αποχέτευση του κτιρίου.
  • Τεχνικά κλιμάκια και μηχανικός βρίσκονται στο σημείο για αυτοψία.

Με μια πρωτόγνωρη κατάσταση ήρθαν αντιμέτωποι κάτοικοι της Κυψέλης, όταν αντίκρισαν υγρό τσιμέντο να ρέει στους δρόμους, χθες το απόγευμα.

Όπως διαπιστώθηκε, αναβλύζει από αυλή εγκαταλελειμμένης κατοικίας στην οδό Στροφάδων. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου, καθώς το υγρό τσιμέντο έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. 

Το πρωτόγνωρο φαινόμενο παρατήρησε ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος έχει και κλειδιά της εγκαταλελειμμένης κατοικίας, γύρω στις 4 χθες το απόγευμα. 

«Εξετάζεται αν πρόκειται και για αθηναϊκό σχιστόλιθο. Είναι ένα πέτρωμα, το οποίο συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, κάποιες φορές και σε υγρή μορφή, ιδιαίτερα όταν έχουμε κάποιες εργασίες διάνοιξης για σήραγγες του μετρό. Εξετάζεται αν πρόκειται και γι' αυτό. Σε πρώτη φάση, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι πρόκειται για υγρό τσιμέντο το οποίο βγαίνει από την αυλή, έχει καλύψει τον δρόμο και έχει φτάσει μέχρι την οδό Ευβοίας, κεντρικούς δρόμους εδώ στην περιοχή της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί καθώς πλέον είναι απροσπέλαστοι, δεν μπορεί να περάσει κάποιο όχημα», μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

Στο σημείο βρίσκονται τεχνικά κλιμάκια, παρουσία μηχανικού, που κάνουν την αυτοψία. Άνοιξαν μάλιστα και στο εσωτερικό του εγκαταλειμμένου κτιρίου προκειμένου να δουν από πού αναβλύζει το υγρό τσιμέντο. «Η πρώτη εικόνα που έχουν είναι ότι ενδεχομένως να βγαίνει από την αποχέτευση του κτιρίου», σύμφωνα με την ΕΡΤ.
 

