Άννα Πρέλεβιτς: Η χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα με τον σύζυγό της Νικήτα

Η Άννα Πρέλεβιτς βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και πριν λίγο διάστημα αποκάλυψε το χαρμόσυνο νέο που κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και μήνες.

Η πρώην Σταρ Ελλάς και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, έχουν επιλέξει συνειδητά μια πιο low profile καθημερινότητα και φαίνεται πως το ίδιο ήθελαν και για αυτή την τόσο προσωπική στιγμή της ζωής τους.

Συγκεκριμένα, μόνο το στενό τους περιβάλλον γνώριζε την εγκυμοσύνη, μέχρι που το ζευγάρι αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να μοιραστεί τη χαρά του.

Ο φωτογραφικός φακός τους «τσάκωσε» σε χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα, με την Άννα να εκπέμπει λάμψη και ηρεμία απολαμβάνοντας το παγωτό της σε πολυσύχναστο δρόμο γεμάτο καταστήματα και καφετέριες.

Με εμφανώς φουσκωμένη κοιλίτσα, αλλά με το ίδιο κομψό στιλ που τη χαρακτηρίζει, απέδειξε πως η εγκυμοσύνη της πάει πολύ.

Το outfit της κινήθηκε σε γήινους τόνους, με άνετη μπλούζα και φαρδιά παντελόνα, ενώ ολοκλήρωσε το look με sneakers για πιο casual διάθεση.

Χαλαρή, χαμογελαστή και με παγωτό στο χέρι, έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής περιόδου που για κάθε εγκυμονούσα έχει στιγμές χαράς αλλά και κόπωσης.

Αξίζει να θυμίσουμε πως η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 σε μια κομψή τελετή στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο Νικήτας είναι αδελφός της Δούκισσας Νομικού.

Άννα Πρέλεβιτς σπάει τη σιωπή της: «Έχασα ένα μωρό – Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»

Με αφορμή την εγκυμοσύνη της, η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε στο Happy Day ότι είχε βιώσει στο παρελθόν μια αποβολή, εξηγώντας γιατί επέλεξε αυτή τη φορά να είναι πιο επιφυλακτική μέχρι να αισθανθεί απολύτως ασφαλής.

Όπως είχε πει περίμενε να ολοκληρωθεί η εξέταση β’ επιπέδου και να περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι που ο γυναικολόγος της να τη διαβεβαιώσει πως όλα εξελίσσονται ομαλά και πως το μωρό χέρι άκρας υγείας.