Αλέξανδρος Λυκουρέζος - Τζένη Οικονόμου: Δε μας προβληματίζει η ηλικία

Είμαι 92 ετών και το μυαλό μου λειτουργεί ακόμα – Δεν κάνω προσπάθεια

16.04.26 , 14:54 Αλέξανδρος Λυκουρέζος - Τζένη Οικονόμου: Δε μας προβληματίζει η ηλικία
Πηγή: Φωτογραφία Ant1
Αλέξανδρος Λυκουρέζος - Τζένη Οικονόμου στην πρώτη κοινή τηλεοπτική τους συνέντευξη/Ant1
Σε μια τηλεοπτική εμφάνιση που ήδη έχει γίνει θέμα συζήτησης, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου  μίλησαν για τη σχέση τους, την καθημερινότητά τους και φυσικά για τη διαφορά ηλικίας που έχει σχολιαστεί κατά καιρούς από τους επικριτές τους.

Ο γνωστός ποινικολόγος, όπως πάντα για μια ακόμη φορά, απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Στα 92 του, δηλώνει πως το μυαλό του παραμένει ενεργό και ζωντανό, χωρίς να καταφεύγει σε  σταυρόλεξα ή ασκήσεις μνήμης. Στον αντίποδα, η αγάπη του για το διάβασμα φαίνεται πως είναι το δικό του «μυστικό όπλο» για πνευματική εγρήγορση.

Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»

Συγκεκεριμένα, ανάφερε: «Το μυαλό μου λειτουργεί ακόμα, είμαι 92 ετών. Δεν ξέρω αν το μυαλό μου είναι το ίδιο όπως όταν ήμουν 30, κάποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά πάντως είναι ζωντανό, λειτουργεί. Δεν κάνω κάποια προσπάθεια για να το πετύχω αυτό. Δεν λύνω σταυρόλεξα, διαβάζω. Αυτό ίσως μου δίνει δύναμη και μια προοπτική».

 

Στο πλευρό του βρίσκεται η Τζένη Οικονόμου, η οποία μίλησε με τρυφερότητα για τον άνθρωπο πίσω από το δημόσιο πρόσωπο. Όπως αποκάλυψε, στην αρχή η διαφορά ηλικίας την προβλημάτισε, όμως όσο τον γνώριζε καλύτερα, αυτό έπαψε να έχει σημασία. Εκείνο που την κέρδισε, όπως είπε, ήταν η ψυχή και ο χαρακτήρας του.

Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»

«Το πιο γοητευτικό στοιχείο του Αλέξανδρου είναι η ψυχή του. Φυσικά είναι και το μυαλό του, αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος. Υπέροχος, γλυκός, ζεστός άνθρωπος. Η ηλικία του είναι ένα πράγμα που με προβλημάτισε, αλλά στην πορεία που γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, όλο αυτό έπαψε να με απασχολεί», εξομολογήθηκε η Τζένη Οικονόμου.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος τόνισε: «Πράγματι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά δεν έχει σημασία το πόσο είσαι, αλλά το πώς νιώθεις, πώς λειτουργείς, πώς αντιδράς. Πρέπει να λειτουργεί η φαντασία σου σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην ερωτική σχέση».

Και μπορεί πολλοί να αναρωτιούνται για το μέλλον της σχέσης τους, όμως η ίδια έβαλε ξεκάθαρα τα πράγματα στη θέση τους σε άλλη κοινή συνέντευξή τους στο Secret. Όπως τόνισαν δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ σκέψη για σύμφωνο συμβίωσης. Οι δυο τους φαίνεται πως ζουν το «τώρα» χωρίς ταμπέλες και δεσμεύσεις. Όσο για τη δικηγορία; Μπορεί να υπήρξε ο πυρήνας της ζωής του, όμως πλέον ο κύκλος αυτός έχει κλείσει.

