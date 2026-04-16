Cash or Trash: Ο Λούδος θα εκτιμήσει αντικείμενα με ξεχωριστή ιστορία

Τρεις νέοι πωλητές έρχονται στο Cash or Trash

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει για 5η σεζόν καθημερινά στις 17:20 στο Star.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτιμά αντικείμενα με ξεχωριστή ιστορία από τρεις νέους πωλητές.
  • Ο Δημήτρης φέρνει ένα αντικείμενο που μηδένιζε αποστάσεις, ενώ η Καλίνα παρουσιάζει το πρώτο έργο του γλύπτη Παύλου Νικολακόπουλου.
  • Ο Γιώργος προσφέρει πέντε video games, ελπίζοντας σε γενναιόδωρες προσφορές από τους αγοραστές.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει συλλεκτικά αντικείμενα και τις ιστορίες τους, προσφέροντας ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Το αντικείμενο που παρουσιάζει ο Δημήτρης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash κάποτε μηδένιζε τις αποστάσεις. Σήμερα, όμως, του δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσει αν μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών και να «ανεβάσει» τις προσφορές τους. Ο πωλητής, που ταξίδεψε από την Πάτρα με ένα αντικείμενο από τη συλλογή του πατέρα του,  περιμένει με αγωνία να δει ποιος από τους αγοραστές θα αναγνωρίσει την πραγματική του αξία. 

Η Καλίνα φέρνει στο Cash Or Trash το πρώτο έργο του γλύπτη Παύλου Νικολακόπουλου. Το αντικείμενο ανήκει σε μία από τις πιο αγαπημένες κατηγορίες των αγοραστών και προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα έμπνευσης αλλά και απογοήτευσης στους συλλέκτες τέχνης. Το έργο ανήκει στην προσωπική συλλογή της πωλήτριας και μια σύγχρονη απόδοση μιας παραδοσιακής ξύλινης καρέκλας καφενείου είναι έτοιμη να δημοπρατηθεί.  

Ο Γιώργος έγινε λάτρης αλλά και συλλέκτης ατομικών συσκευών βιντεοπαιχνιδιών, όταν έλαβε ένα παρόμοιο δώρο. Η περιέργειά του τον οδήγησε να ανακαλύψει όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και πλέον μπορεί ακόμη και να τα επισκευάζει.

Πέντε video games για πέντε αγοραστές του Cash or Trash. Άραγε, θα βρεθεί εκείνος που θα κάνει την πιο γενναιόδωρη προσφορά για να τα αποκτήσει;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!
Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! 

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 
Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης
Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου 
Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου
Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη  
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι 
Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

