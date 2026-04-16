Ο Γιώργος Πατούλης & η Νάνσυ Κοιλού βαφτίζουν το πρώτο τους παιδί

Στο Λαγονήσι η βάφτιση - υπερπαραγωγή του μικρού Νικόλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.04.26 , 13:26 Ο Γιώργος Πατούλης & η Νάνσυ Κοιλού βαφτίζουν το πρώτο τους παιδί
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάφτιση του γιου τους/ Βίντεο ΑΝΤ1

Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκονται ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του Νάνσυ Κοιλού, καθώς ετοιμάζουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά events του φετινού καλοκαιριού,  τη βάφτιση του  μονάκριβου γιου τους!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μυστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου σε εκκλησία στο Λαγονήσι. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αναβύσσου, όπου φίλοι, συνεργάτες και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο θα δώσουν το «παρών».

Ο μικρός θα πάρει το όνομα Νικόλαος  μια επιλογή με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια, καθώς, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Γιώργος Πατούλης, πρόκειται για φόρο τιμής σε αγαπημένα πρόσωπα.

Το προσκλητήριο είναι λιτό και κλασσικό σε αποχρώσεις του γαλάζιου και το ζαχαρί: «Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στη βάφτιση του γιου μας, την οποία θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ. στον Ιερά Ναό του Αγίου Νικολάου Λαγονησίου».

 

Ο Γιώργος Πατούλης & η Νάνσυ Κοιλού βαφτίζουν το πρώτο τους παιδί

Ο γιος μου από τα Χριστούγεννα με φωνάζει μπαμπά. πλέον συνέχεια λέει «μπα, μπα, μπα». Αντιλαμβάνεστε… Χαζομπαμπάς!» Για τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοιλού, ο Γιώργος Πατούλης είπε: «Θα έλεγα ότι είναι στήριγμα σε ό,τι σκέφτομαι και σε ό,τι πράττω. Και υπό αυτή την έννοια, επειδή είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε, για να δημιουργήσεις στη ζωή σου, πρέπει να περπατούν δυο άνθρωποι μαζί. Δυο άνθρωποι που να αγαπιούνται όμως. Και γι’ αυτό ακριβώς το απολαμβάνουμε».

Το ζευγάρι, όταν δεν ασχολείται με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, απολαμβάνει χαλαρές στιγμές με τον μικρό τους. Πρόσφατα, πέρασαν το Πάσχα στην Κυπαρισσία, επιλέγοντας να γιορτάσουν παραδσιακά με σούβλισμα  του αρνιού και φυσικά… κόκκινα αυγά.

Οι εικόνες που μοιράστηκαν στα social media έδειξαν μια πιο ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του ζευγαριού, με τον μικρό Νικόλα να κλέβει  όπως ήταν αναμενόμενο  την παράσταση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γιώργος Πατούλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη νέα αυτή φάση της ζωής του, τονίζοντας πως η οικογένεια αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα σχόλια που αφορούν τη διαφορά ηλικίας με τη Νάνσυ Κοιλού, υπογραμμίζοντας πως εκείνο που έχει σημασία είναι η ουσία της σχέσης τους.

Όσο για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού; Το αφήνει ανοιχτό, χωρίς βιασύνη, δείχνοντας πως το ζευγάρι απολαμβάνει κάθε στιγμή με το πρώτο του παιδί.
Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024 σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ λίγους μήνες αργότερα ήρθε στη ζωή ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top