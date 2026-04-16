Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η συναρπαστικότερη Euroleague όλων των εποχών πλησιάζει στην ολοκλήρωση της κανονικής της περιόδου, και τα πάντα είναι ανοιχτά. Η τελευταία (38η) αγωνιστική διεξάγεται το διήμερο 16-17 Απριλίου, με τις δύο ελληνικές ομάδες να μην έχουν μάθει ακόμα τους αντιπάλους τους για τη συνέχεια.

Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Την Πέμπτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την αδιάφορη Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ και με νίκη, εξασφαλίζει την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη. Οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να περιμένουν τη διαδικασία των play-in για να μάθουν αντίπαλο

Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει όποιον τερματίσει στην 8η θέση

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ με την Εφές, η οποία είναι εκ των ουραγών στην βαθμολογία. Οι πράσινοι χρειάζονται οπωσδήποτε τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για την 6η θέση και να αποφύγουν τα play-in.

Σε συνδυασμό αποτελεσμάτων ελπίζει ο Παναθηναϊκός για να αποφυγει τα play-in

Όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κρατάει την τύχη στα χέρια της, και περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ο Παναθηναϊκός, ανάλογα με το δικό του παιχνίδι αλλά και τα ματς της Ζαλγκίρις (εντός έδρας με την Παρί), του Ερυθρού Αστέρα (εκτός με τη Ρεάλ), της Μονακό (εντός με την Χάποελ) και της Μπαρτσελόνα (εντός με την Μπαγερν), μπορεί να τερματίσει από 6ος μέχρι και 9ος.

Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες, θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση και θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή στους, στο Final 4 που θα γίνει στις 22-24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Η δράση στην Euroleague, τώρα αρχίζει και αναμένεται να είναι συναρπαστική.