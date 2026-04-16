Φαίη Σκορδά: «Ο Μίκυ έφυγε γιατί ήθελε να πάει στον μπαμπά μου»

Η Φαίη Σκορδά άνοιξε την καρδιά της και μίλησε on air από την εκπομπή της για την απώλεια του αγαπημένου της σκύλου Μίκυ, ενώ αποκάλυψε πως ένα νέο σκυλάκι μπήκε στη ζωή της και των παιδιών της.

Η κατάσταση ήταν συναισθηματικά φορτισμένη καθώς η παρουσιάστρια αποφάσισε να μιλήσει για το εν λόγω θέμα με αφορμή την εξομολόγηση του Γιάννη Κολοκυθά για τον χαμό του δικού του σκύλου. Η ίδια, όπως είπε, δεν είχε σκοπό να μοιραστεί το γεγονός με τους τηλεθεατές όμως δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί.

Στη συνέχεια ανέφερ πως ο αγαπημένος της Μίκυ δεν ήταν απλά ένα κατοικίδιο, αλλά ένα πραγματικό μέλος της οικογένειάς της. «Όταν δένεσαι με ένα ζώο, δεν είναι ζώο… είναι πολλά περισσότερα», είπε με εμφανή συγκίνηση.

Οι συνεργάτες της δεν έκρυψαν πως γνώριζαν το βάρος αυτής της απώλειας, ενώ εκείνη παραδέχτηκε ότι ο πόνος δεν φεύγει εύκολα...

Μάλιστα, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της κουβέντας, αποκάλυψε πως πιστεύει ότι ο Μίκυ «ήθελε να πάει στον μπαμπά της», αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρξε ένας βαθύς συναισθηματικός δεσμός που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

Η Φαίη Σκορδά σε βόλτα με τον Μίκυ της, ράτσας χάσκι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Κι ενώ η συγκίνηση ήταν διάχυτη στο πλατό, ανέφερε πως από εχθές (15/4), ένα νέο σκυλάκι μπήκε στη ζωή της, αν και όπως είπε δεν έχει βρεθεί ακόμα όνομα. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να το «επικοινωνήσει» όπως ίσως θα περίμενε το κοινό της στα social media, δείχνοντας πως η πληγή από τον Μίκυ παραμένει ανοιχτή.

Και αν κάτι είναι ξεκάθαρο, είναι πως η Φαίη Σκορδά έχει τεράστια αδυναμία στα ζώα. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της μαζί τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρόσφατη περιπέτειά της με τον γάτο της, τον Cookie, όταν βρέθηκε να τον ψάχνει μέσα στη νύχτα στους δρόμους της γειτονιάς, αναστατώνοντας όπως είπε η ίδια με χιούμορτους πάντες;



