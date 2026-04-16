Φαίη Σκορδά: «Ο Μίκυ έφυγε γιατί ήθελε να πάει στον μπαμπά μου»

Τα ζώα, είναι οικογένεια - Η αποκάλυψη για το νέο μέλος

16.04.26 , 12:25 Νέα Σελήνη στον Κριό στις 17/4 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
16.04.26 , 12:22 Φτιάξτε φαλάφελ σε τορτίγια με σος γιαουρτιού
16.04.26 , 12:00 Κωνσταντάρας: «Δε θα απαντήσω στο δίλημμα Μαλέσκου ή Παπίλα, είναι… πονηρό»
16.04.26 , 12:00 Μητσοτάκης: Νομοθετική πρωτοβουλία για επιτάχυνση υποθέσεων με πολιτικούς
16.04.26 , 11:59 Φραγκολιάς: Αποκάλυψε τη συνομιλία του με την Άννα Βίσση
16.04.26 , 11:53 Φαίη Σκορδά: «Ο Μίκυ έφυγε γιατί ήθελε να πάει στον μπαμπά μου»
16.04.26 , 11:19 Πειραιάς: 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι
16.04.26 , 11:11 Ο Akylas τώρα και...ηθοποιός: Σε ποια σειρά τον είδαμε;
16.04.26 , 11:10 Άννα Πρέλεβιτς: Η χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα με τον σύζυγό της Νικήτα
16.04.26 , 10:55 Νίνο για Ζόζεφιν: «Ένιωθα πολύ όμορφα ακούγοντάς τη να μιλάει»
16.04.26 , 10:53 Κυψέλη: «Υγρό τσιμέντο» αναβλύζει από αυλή σπιτιού - «Έκλεισαν» δρόμοι
16.04.26 , 10:39 Opel Astra: «Αστέρι» και στην άνεση
16.04.26 , 10:37 Θανάσης Πάτρας: «Η γυναίκα μου νόσησε με καρκίνο στο νεφρό»
16.04.26 , 10:31 Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ανιψιάς του
16.04.26 , 10:28 Ελένη Χατζίδου: «Οι γυναίκες άνω των 40 περνάμε κάποιες περίεργες φάσεις»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
Γιώργος Μυλωνάκης: Το μήνυμα που του έστειλε η Τίνα λίγο πριν λιποθυμήσει
Φαίη Σκορδά: «Ο Μίκυ έφυγε γιατί ήθελε να πάει στον μπαμπά μου»
Αργοστόλι: Το «θέατρο» της παρέας της 19χρονης, όσο ήταν αναίσθητη
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
Νέα Σελήνη στον Κριό στις 17/4 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φαίη Σκορδά/ φωτό ΟΚ

Η Φαίη Σκορδά άνοιξε την καρδιά της και μίλησε on air από την εκπομπή της για την απώλεια του αγαπημένου της σκύλου Μίκυ, ενώ αποκάλυψε πως ένα νέο σκυλάκι μπήκε στη ζωή της και των παιδιών της.

Η κατάσταση ήταν συναισθηματικά φορτισμένη καθώς η παρουσιάστρια αποφάσισε να μιλήσει για το εν λόγω θέμα με αφορμή την εξομολόγηση του Γιάννη Κολοκυθά για τον χαμό του δικού του σκύλου. Η ίδια, όπως είπε, δεν είχε σκοπό να μοιραστεί το γεγονός με τους τηλεθεατές όμως δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί.

Στη συνέχεια ανέφερ πως ο αγαπημένος της Μίκυ δεν ήταν απλά ένα κατοικίδιο, αλλά ένα πραγματικό μέλος της οικογένειάς της. «Όταν δένεσαι με ένα ζώο, δεν είναι ζώο… είναι πολλά περισσότερα», είπε με εμφανή συγκίνηση.

Οι συνεργάτες της δεν έκρυψαν πως γνώριζαν το βάρος αυτής της απώλειας, ενώ εκείνη παραδέχτηκε ότι ο πόνος δεν φεύγει εύκολα...

Φαίη Σκορδά: Bόλτα με τον Μίκυ, τον αγαπημένο σκύλο του μπαμπά της

Μάλιστα, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της κουβέντας, αποκάλυψε πως πιστεύει ότι ο Μίκυ «ήθελε να πάει στον μπαμπά της», αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρξε ένας βαθύς συναισθηματικός δεσμός που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

 

Φαίη Σκορδά: «Ο Μίκυ έφυγε γιατί ήθελε να πάει στον μπαμπά μου»

Η Φαίη Σκορδά σε βόλτα με τον Μίκυ της, ράτσας χάσκι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Φαίη Σκορδά: το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία

Κι ενώ η συγκίνηση ήταν διάχυτη στο πλατό, ανέφερε πως από εχθές  (15/4), ένα νέο σκυλάκι μπήκε στη ζωή της, αν και όπως είπε δεν έχει βρεθεί ακόμα όνομα. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να το «επικοινωνήσει» όπως ίσως θα περίμενε το κοινό της στα social media, δείχνοντας πως η πληγή από τον Μίκυ παραμένει ανοιχτή.

Και αν κάτι είναι ξεκάθαρο, είναι πως η Φαίη Σκορδά έχει τεράστια αδυναμία στα ζώα. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της μαζί τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρόσφατη περιπέτειά της με τον γάτο της, τον Cookie, όταν βρέθηκε να τον ψάχνει μέσα στη νύχτα στους δρόμους της γειτονιάς, αναστατώνοντας όπως είπε η ίδια με χιούμορτους πάντες;

 

