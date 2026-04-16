Το δύσκολο Πάσχα της Ελισσάβετ Σπανού: Τι έγραψε στο Instagram

«Να εκτιμάτε τις στιγμές με τους ανθρώπους σας» ανέφερε χαρακτηριστικά

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελισάβετ Σπανού πέρασε ένα δύσκολο Πάσχα, όπως αποκάλυψε στο Instagram, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.
  • Η τραγουδίστρια είναι μητέρα της 2χρονης Εμμέλειας και μεγαλώνει το παιδί ως μονογονέας μετά τον χωρισμό της.
  • Αναφέρθηκε στην ανάγκη να εκτιμούμε τις στιγμές με τους αγαπημένους μας και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους.
  • Εξέφρασε την απόφασή της να γίνει μητέρα μετά τα 40, τονίζοντας ότι είναι κατασταλαγμένη και το κάνει με όλη της την ψυχή.
  • Αρχικά είχε κάνει κατάψυξη ωαρίων, αλλά τελικά έμεινε έγκυος φυσιολογικά.

Ένα ιδιαίτερα δύσκολο Πάσχα πέρασε η Ελισάβετ Σπανού, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram.

H τραγουδίστρια που είναι και μητέρα ενός παιδιού, της 2χρονης σήμερα Εμμέλειας ανέφερε πως δεν ήταν καθόλου καλές οι γιορτές για εκείνη μη θέλοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ελισάβετ Σπανού: «Ένιωσα μεγάλη πίεση - Με ρωτούσαν ποιος είναι ο πατέρας»

«Δεν ήταν εύκολο Πάσχα. Να εκτιμάμε τις στιγμές με τους ανθρώπους μας. Και... Κάπως η ζωή πάντα συνεχίζεται. Δεν είχα διάθεση όλες αυτές τις μέρες για δημοσιεύσεις και εξωστρέφειες... Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους!! Και η Ανάσταση του Κυρίου να φωτίσει τις καρδιές όλων μας!!» ανέφερε η τραγουδίστρια. 

Η Ελισσάβετ Σπανού σε ό, τι άσχημο κι αν της συνέβη παίρνει πάντα κουράγιο από την κορούλα της και χει δηλώσει ότι μεγαλώνει το παιδί ως μονογονέας, καθώς χώρισε από τον πατέρα της κόρης της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Έχουν βρεθεί οι ιδανικές συνθήκες με τον πρώην σύντροφό μου. Δεν μένει στην Αθήνα, υπάρχει μια απόσταση, αλλά υπάρχει και η θέληση και η διάθεση να είναι δίπλα στο παιδί» είχε δηλώσει στην εκπομπή στην εκπομπή "Μαμά-δες".

Η Ελισάβετ Σπανού/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

H τραγουδίστρια είχε μιλήσει και για την απόφασή της να κάνει παιδιά μετά τα 40 τονίζοντας πως αν και είχε κάνει κατάψυξη ωαρίων τελικά έμεινε έγκυος φυσιολογικά.

«Ίσως το να κάνεις παιδιά σε μικρότερη ηλικία είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχεις την ενέργεια και τη διάθεση πιθανόν περισσότερο. Και εγώ, όμως, που έκανα παιδί μετά τα 40, είναι τόσο κατασταλαγμένο που το κάνω με όλη μου την ψυχή. Μεγαλώνουμε μαζί» πρόσθεσε η ίδια για την απόφασή της να γίνει μητέρα μετά τα 40 και συμπλύρωσε:

«Το ήθελα, γι' αυτό και είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων. Καμία δεν το κάνει αν δεν θέλει να κάνει παιδιά. Τελικά, μου προέκυψε, έκανα μια σχέση, ήρθαν τα πράγματα έτσι, προχώρησαν, έμεινα έγκυος» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά 


 

