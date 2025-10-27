Ελισάβετ Σπανού: «Ένιωσα μεγάλη πίεση - Με ρωτούσαν ποιος είναι ο πατέρας»

27.10.25 , 19:48 Ελισάβετ Σπανού: «Ένιωσα μεγάλη πίεση - Με ρωτούσαν ποιος είναι ο πατέρας»
Ε. Σπανού: «Την περίοδο της εγκυμοσύνης είχα πολλή πίεση και πέρασα μεγάλη μοναξιά»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και τον χωρισμό της από τον πατέρα του παιδιού της μίλησε η Ελισάβετ Σπανού στη νέα της συνέντευξη. .

Η Ελισάβετ Σπανού παραδέχτηκε μιλώντας στο podcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη, πως πιέστηκε πολύ ψυχολογικά, όταν οι περίγυρός της ξεκίνησε τις ερωτήσεις για τον πατέρα του μωρού.

«Είχα νιώσει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ μεγάλη πίεση με την ερώτηση: Πού είναι ο πατέρας; Ποιος είναι ο πατέρας; Δεν ήταν καλά η ψυχολογία μου και τα νεύρα μου και αυτό με πίεζε ακόμα περισσότερα. Ένιωσα την ανάγκη να πω εγώ: Υπάρχει πατέρας, αλλά δεν είμαστε πια μαζί», είπε η Ελισάβετ Σπανού.

Ακόμα, για την περίοδο της εγκυμοσύνης της η Σπανου εξήγησε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι που είχε να αντιμετωπίσει ήταν η μοναξιά. «Το πιο δύσκολο στη δική μου ιστορία ήταν η περίοδος της εγκυμοσύνης που πέρασα πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Ήταν πολύ στρεσογόνα περίοδος, είχα συσπάσεις, ο γυναικολόγος μου με παρέπεμψε σε ψυχίατρο. Επειδή δεν έχουμε υπάρξει με τον μπαμπά στο ίδιο σπίτι με το παιδί, έχω έναν ρόλο. Αν αυτός ο ρόλος εντάσσει και την πατρική φιγούρα μέσα, μάλλον δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε.  

σπανού

H κορούλα της Ελισάβετ Σπανού
 
