Φραγκολιάς: Αποκάλυψε τη συνομιλία του με την Άννα Βίσση

Μία διόρθωση σχετικά με το πού βρισκόταν η Άννα Βίσση τις γιορτινές μέρες του Πάσχα έκανε ο Κώστας Φραγκολιάς.

O συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή ανέφερε πως η τραγουδίστρια δεν ήταν στην Αμερική πριν πάει στα νησιά Μπόρα- Μπόρα αλλά στην Ιαπωνία.

«Μας διόρθωνες την ώρα του βίντεο;» ανέφερε η παρουσιάστρια με τον Κώστα να ανταπαντά: « Δεν πήγε Αμερική, Ιαπωνία πήγε και από κει Μπόρα Μπόρα και με ρώτησε τι στικς για το σούσι να μου φέρει».

Τότε η Σταματίνα με μία δόση πειράγματος του είπε: «Καλά όλες σου οι πρώην στην Ιαπωνία πάνε» με τον Κώστα να απαντά χιουμοριστικά: «

Είχε γκρουπ».

Η σχέση του Κώστα Φραγκολιά και της Άννας Βίσση

Ο Κώστας Φραγκολιάς και η Άννα Βίσση έκαναν σχέση στις αρχές του 2000, η οποία κράτησε περίπου 2,5 χρόνια. Μπορεί οι δυο τους να χώρισαν και παρόλο που δεν μιλάνε συχνά πάντα ο ένας μιλούσε με μεγάλη εκτίμηση για τον άλλο.

Πολλές φορές μάλιστα ο συνεργάτης της Σταματίνας κάνει on air αναφορές για την τραγουδίστρια. Πρόσφατα είχε δηλώσει πως δεν του άρεσε καθόλου το ξανθό της μαλλί.

«Δεν έχουμε (σ.σ επαφές) αλλά έχω καλές σχέσεις. Είναι ένας άνθρωπος που όταν το δω δε θα τον χαρακτηρίσω άσχημα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουμε επαφές» αποκάλυψε. Ο ίδιος πρόσθεσε πως θυμάται «γραφικά» την περίοδο που ήταν ζευγάρι μαζί της και τους κυνηγούσαν οι παπαράτσι» είχε πει για την τραγουδίστρια σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν».



