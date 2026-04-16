Ελένη Χατζίδου: «Οι γυναίκες άνω των 40 περνάμε κάποιες περίεργες φάσεις»

Η εκπομπή Breakfast@Star ξεκίνησε με χαλαρή και ιδιαίτερα αυθόρμητη διάθεση, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να μοιράζονται on air προσωπικές σκέψεις, χιούμορ αλλά και μικρές εξομολογήσεις για την καθημερινότητά τους.

Από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ε, για μερικούς ξημέρωσε περίεργα. Δεν ξέρω μωρέ, έχω λίγο πονοκέφαλο». Σε πιο προσωπικό τόνο πρόσθεσε: «Εμείς οι γυναίκες άνω των σαράντα περνάμε κάποιες φάσεις περίεργες… ανάλογα τις μέρες του μήνα. Είναι αυτό».

Ο Ετεοκλής Παύλου, προσπαθώντας να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα, σχολίασε με τρυφερότητα και στήριξη: «Κάτι έχει λίγο πονοκέφαλο, αλλά δεν πειράζει. Βάλ’ το χέρι σου εδώ, στηρίξου πάνω μου και μην ανησυχείς για τίποτα».

Παράλληλα δεν έκρυψε τη θετική του ενέργεια για την έναρξη της εκπομπής, λέγοντας: «Εγώ παιδιά έχω τόση διάθεση και τόση ενέργεια σήμερα και τόση χαρά… περίμενα πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή».

Η κουβέντα συνεχίστηκε σε πιο ανάλαφρο και καθημερινό ύφος, με τους δύο παρουσιαστές να δείχνουν τη μεταξύ τους χημεία. Η Ελένη Χατζίδου σημείωσε επίσης: «Κι εγώ πάντα σκέφτομαι τα μάτια αυτά που μας βλέπουν και στηρίζονται πάνω μας για να πάει καλά η μέρα τους», δίνοντας έναν πιο ανθρώπινο τόνο στο ξεκίνημα της εκπομπής.

Δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές στιγμές, όταν ο Ετεοκλής Παύλου της έκανε κομπλιμέντο για την εμφάνισή της, λέγοντας: «Έχεις πολύ ωραίο outfit σήμερα». Η ίδια απάντησε γελώντας: «Τι outfit μου λες; Φούστα φοράω και πέδιλο», με τον παρουσιαστή να επιμένει παιχνιδιάρικα: «Έλα βρε Ελένη, όλα αυτά τα κοντά βερμουδες τα λένε τώρα… μην κολλάς».

Με χαμόγελα, αυθορμητισμό και προσωπικές στιγμές on air, το δίδυμο έδωσε το στίγμα μιας ακόμη πρωινής εκπομπής γεμάτης ζωντάνια, ειλικρίνεια και άμεση επαφή με το κοινό.

