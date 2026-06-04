Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού

Παρόντες Τσίπρας, Φάμελλος και Κουίκ

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου / ERT

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο, τιμώντας τη μακρά πορεία του στη δημοσιογραφία και τη δημόσια ζωή.

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Ο Νάσος Αθανασίου άφησε έντονο αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης, υπηρετώντας επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον Τύπο. Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στην πολιτική σκηνή, καθώς διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023. Ο θάνατός του σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε θλίψη τόσο στον δημοσιογραφικό όσο και στον πολιτικό κόσμο, με πλήθος συλλυπητήριων μηνυμάτων να δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες.

Ο θάνατός του σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε θλίψη τόσο στον δημοσιογραφικό όσο και στον πολιτικό κόσμο

Η ατμόσφαιρα στην εξόδιο ακολουθία ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Η οικογένειά του, η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά τους, Τίμος και Ελένη, δέχθηκαν τη συμπαράσταση φίλων και συνεργατών σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής τους.

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Το παρών στην τελετή έδωσαν πρόσωπα από τον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Ανάμεσα τους οι: Αλέξης Τσίπρας, Σωκράτης Φάμελλος, Πάνος Σκουρλέτης, Έλενα Ακρίτα, Τέρενς Κουίκ και Γιάννης Δημαράς. 

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους είχαν συνεργαστεί μαζί του επί σειρά ετών και μίλησαν με θερμά λόγια για το ήθος, την ευγένεια και την επαγγελματική του συνέπεια.

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού

Αλέξης Τσίπρας / NDP PHOTO 

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού

Σωκράτης Φάμελλος / NDP PHOTO 

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού

Γαβριήλ Σακελλαρίδης / NDP PHOTO 

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού 

Τέρενς Κουίκ / NDP PHOTO 

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού 

Νίκος Βρούτσης / NDP PHOTO 

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού 

Πάνος Σκουρλέτης / NDP PHOTO 
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