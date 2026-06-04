Η Μελίνα Νικολαΐδη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με κάθε της εμφάνιση να συγκεντρώνει χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις στα social media. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη διατηρεί ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στο Instagram, όπου συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, τα ταξίδια της στο εξωτερικό, τις παρέες της και τις ξεχωριστές εμπειρίες που ζει.

Αυτές τις ημέρες η νεαρή influencer βρέθηκε στη Μύκονο, έναν από τους αγαπημένους της καλοκαιρινούς προορισμούς, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης αλλά και έντονης διασκέδασης. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε να λείπει από μία από τις πιο πολυσυζητημένες βραδιές του φετινού καλοκαιριού στο νησί των ανέμων.

Ο λόγος για την εμφάνιση του Τόνι Σφήνου σε ένα live που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και δημιούργησε ατμόσφαιρα γιορτής από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Ο αγαπημένος performer, γνωστός για την ξεχωριστή αισθητική και το μοναδικό του στυλ, έκανε ακόμη μία φορά μια είσοδο που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Τόνι Σφήνου που ξεσήκωσε το κοινό

Πιστός στο χαρακτηριστικό του ύφος, ο Τόνι Σφήνος φρόντισε να κλέψει τις εντυπώσεις πριν καν πιάσει το μικρόφωνο. Η είσοδός του στη σκηνή έγινε με τρόπο θεαματικό, καθώς εμφανίστηκε καθισμένος σε βελούδινη πολυθρόνα, αποσπώντας αμέσως το χειροκρότημα και τον ενθουσιασμό των θαμώνων.

Η Μελίνα Νικολαΐδη δεν σταμάτησε να χορεύει

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που απόλαυσαν το πρόγραμμα βρισκόταν και η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία έδειχνε να περνάει υπέροχα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Mykonos Live TV, η νεαρή εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, να χορεύει ασταμάτητα, να τραγουδά τις επιτυχίες που ακούγονταν από τη σκηνή και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς μαζί με την παρέα της.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα που κατέγραψε η ίδια με το κινητό της, θέλοντας να κρατήσει αναμνήσεις από τη βραδιά αλλά και να μοιραστεί μέρος της εμπειρίας με τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον κάθε νέα ανάρτησή της.

Ο Θάνος Κιούσης μίλησε για την πορεία του Τόνι Σφήνου

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο Θάνος Κιούσης, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τον επιτυχημένο χαρακτήρα του Τόνι Σφήνου, παραχώρησε δηλώσεις στον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο και αναφέρθηκε στην πολυετή διαδρομή του αγαπημένου ήρωα της ελληνικής διασκέδασης.

«Ο Τόνι ήταν στην Αμερική για 30 χρόνια, του έλειψε η Ελλάδα, τραγουδούσε εκεί και τώρα τα τελευταία 16-17 χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήταν δύσκολο να έρθει η επιτυχία στην αρχή μέχρι ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς κάνω. Ότι δεν κοροϊδεύουμε, δεν προσβάλουμε κανέναν, απλά χορεύουμε και είναι μια πολύ ωραία 60s και 70s διασκέδαση. Οι πιο μικρές γενιές μαθαίνουν αυτά τα τραγούδια και διασκεδάζουν, όποτε όλο αυτό μένει αναλλοίωτο».

Ο ίδιος μίλησε και για τον αείμνηστο Γιάννη Φλωρινιώτη, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό του για τον εκκεντρικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική showbiz.

«Έχω ζηλέψει πολύ τα κοστούμια του, στο παρελθόν θα ήθελα πολύ να τα είχα. Ο Γιάννης ήταν ίνδαλμα, πρωτοποριακός και μοναδικός».