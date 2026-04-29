Στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Βλαχόπουλου συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τη Σία Κοσιώνη, τα επαγγελματικά σχέδια της οποίας βρίσκονται στο επίκεντρο των ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών.

Χθες 28/4, ανακοινώθηκε επίσημα το τέλος της συνεργασίας του ΣΚΑΪ με τον Βασίλη Παπαδρόσου μετά από 7,5 χρόνια. Στον απόηχο των εξελίξεων, o ρεπόρτερ του Breakfast@Star, Πάνο Παπαδόπουλος, ρώτησε την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων πώς είναι.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, λίγο βραχνιασμένη πάλι, όπως βλέπεις. Το 2026 είναι πολύ… κακιασμένο. Τα έχουμε πει αυτά», απάντησε, ενώ δε θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για τον πρώην Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων κι Ενημέρωσης του σταθμού.

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη on camera αντίδραση μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου

«Δε θέλω να σχολιάσω κάτι για την αποχώρηση του κύριου Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σία Κοσιώνη για Βασίλη Παπαδρόσο: «Η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Βασίλη Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη τον αποχαιρέτησε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, μέσω της οποίας τον ευχαρίστησε για την επαγγελματική τους συνύπαρξη.

«Όπως όλες τις δουλειές, έτσι και τη δική μας, την κάνουν οι άνθρωποι. Για αυτό και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για μένα, καθώς είναι η τελευταία του Βασίλη Παπαδρόσου ως Γενικού Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ μετά από σχεδόν οκτώ πυκνά και δημιουργικά χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

Ο Βασίλης είναι ένας σπάνιος επαγγελματίας, ένας μαχητής της τηλεόρασης με βαθιά γνώση, όραμα και στόφα πρωταθλητή. Του είμαι ευγνώμων γιατί για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος, έμπιστος και ειλικρινής συνεργάτης.

Μαζί διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες κρίσεις, οριακές στιγμές, συμφωνώντας, διαφωνώντας μα κυρίως συνθέτοντας. Πάντα, κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας, της ηθικής και της συναδελφικότητας. Με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για την άποψη και κυρίως για την αξία του άλλου. Με πάθος και πίστη σε μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα.

Βασίλη, η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό. Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή και σίγουρη για την επιτυχία σου σε ό,τι όμορφο ξανοίγεται μπροστά σου», έγραψε η Σία Κοσιώνη.

