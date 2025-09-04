Βασιλιάς Κάρολος: «Δεν είμαι τόσο άσχημα» - Τι είπε για τον καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος παρευρέθηκε στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στα Μίντλαντς την Τετάρτη 03/09. Στη διάρκεια της επίσκεψής του συνάντησε καρκινοπαθείς και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους. Εκτός αυτού, ο μονάρχης μοιράστηκε και λεπτομέρειες για τη δική του «μάχη» με τον καρκίνο και για την εξέλιξη της υγείας του.

«Δεν είμαι τόσο άσχημα», είπε - μεταξύ άλλων - σε μια σπάνια αποκάλυψη για την κατάστασή του.

Θερμή υποδοχή για τον βασιλιά Κάρολο / AP (Richard Pohle)

Κατά τη συνομιλία του με τον 73χρονο Μάθιου Σίντα, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε ότι ένα από τα «κλειδιά» για καλύτερη υγεία και ευεξία είναι η διακοπή του καπνίσματος. Με χιούμορ σχολίασε: «Τα τσιγάρα δε λειτουργούν τόσο καλά μόλις περάσεις τα 70», προσθέτοντας πως η δική του ανάρρωση από τον καρκίνο δεν είναι «πολύ άσχημη».

Ο βασιλιάς Κάρολος με τον Μάθιου Σίντα / AP (Richard Pohle)

Ο κ. Σίντα απευθύνθηκε αρχικά στον βασιλιά λέγοντας «Έχω ό,τι έχετε και εσείς» και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Είμαι στο τελευταίο στάδιο. Θα μπορούσα να "φύγω" σήμερα, θα μπορούσα και αύριο».

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, στη διάρκεια της ζεστής συνομιλίας ο 73χρονος ανέφερε στον βασιλιά ότι «είναι ωραίο να βλέπω ότι αναρρώνετε καλά». Τότε ο Κάρολος απάντησε: «Δεν είμαι και τόσο άσχημα, σας ευχαριστώ πολύ. Το μισό πρόβλημα είναι η έγκαιρη ανίχνευσή του» και εξήρε το γεγονός ότι οι γιατροί «βελτιώνονται στην αντιμετώπιση» του καρκίνου, συμπληρώνοντας πως «πάντα υπάρχει ελπίδα στο μέλλον».

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη τον Φεβρουάριο του 2024 και ακολουθεί θεραπευτική αγωγή, συνεχίζοντας παράλληλα το απαιτητικό πρόγραμμά του. Τον Μάιο, ένας από τους στενούς του συνεργάτες ανέφερε πως «διαχειρίζεται» την ασθένεια και συνεχίζει να ζει όσο γίνεται πιο «φυσιολογικά».