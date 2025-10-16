Γνωστός μποξέρ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του- Η τελευταία του ανάρτηση

Νέα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του γνωστού μποξέρ Ρίκι Χάτον έρχονται στο φως της δημοσιότητας «παγώνοντας» τον χώρου του αθλητισμού. Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο γνωστός πυγμάχος, που του είχαν αποδώσει και ταπαρατσούκλια "The Hitman", "The Pride of Hyde" και "The People's Champion", δεν βρέθηκε από νεκρός στο σπίτι του αλλά βρέθηκε κρεμασμένος.

Ο Ρίκι Χάτον σε αγώνα το 2012/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Jon Super

Τον γνωστό μποξέρ βρήκε στο σπίτι του ο επί χρόνια φίλος του, Πολ Σπικ, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του Χάτον, τον είδε τελευταία φορά ζωντανό στις 12 Σεπτεμβρίου σε μία εκδήλωση. Στις 14 Σεπτεμβρίου ο μάνατζέρ του πήγε το πρωί στο σπίτι του μποξέρ και τον βρήκε αναίσθητο έχοντας στο λαιμό του έναν «σύνδεσμο». Ο Σπικ μιλώντας στο Boxing News ανέφερε πως όταν είδε τον πρωτοαντίκρισε τον αθλητή, νόμιζε απλά πως κοιμόταν βαριά.

Ο Ρίκι Χάτον σε αγώνα στο Λας Βέγκας το 2010/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Jae C. Hong

Ο ίδιος μάλιστα προσπάθησε να τον ξυπνήσει καθώς θα έχανε την πτήση του για το Ντουμπάι.

«Τα φώτα δεν ήταν αναμμένα, κάτι που μου φάνηκε περίεργο. Νόμιζα ότι είχε κοιμηθεί παραπάνω, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο. Οι άνθρωποι κοιμούνται παραπάνω. Λοιπόν, μπήκα μέσα – έχω ένα κλειδί – φωνάζοντας, "Ρικ, Ρικ, ξύπνα!" άκουσα μουσική να έρχεται από τον επάνω όροφο, οπότε ανέβηκα. Τον κοίταξα. Έπρεπε να αφιερώσω λίγο χρόνο για να το επεξεργαστώ. Ήμουν σε κατάσταση σοκ, σύγχυσης, απώλειας και πολλών άλλων συναισθημάτων. Τότε κάλεσα την αστυνομία και το ασθενοφόρο» τόνισε ο μάνατζέρ του.

Ο Ρίκι Χάτον το 2009/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Rick Bowmer

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής είχε αποκαλύψει πως στο παρελθόν είχε κάποιες αυτοκτονικές τάσεις όμως η πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram δεν προμήνυε πως ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Καθώς ήταν στο γυμναστήριο και προπονούνταν για την επικείμενη επιστροφή του στο ρινγκ τον Δεκέμβριο.

Tragic last video of Ricky Hatton shows him training hard hours before death pic.twitter.com/ndz1CPfPsF — The Sun (@TheSun) September 14, 2025

Η υπόθεση άνοιξε και αναβλήθηκε μέχρι τις 20 Μαρτίου του επόμενου έτους.



