Δανάη Παππά: Ποζάρει με τους συμπρωταγωνιστές της στον «Άγιο Έρωτα»

Ο «Άγιος Έρωτας» ήταν από τις σειρές που ξεχώρισαν πέρυσι και πηραν το «πράσινο φως» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Το απόγευμα της Πέμπτης (24/9), λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Β' κύκλου, η Δανάη Παππά πόσταρε μια φωτογραφία στο Instagram με τους συμπρωταγωνιστές της στη σειρά, εκφράζοντας την ανυπομονησία της για τα νέα επεισόδια.

Η ανάρτηση της Δανάης Παππά

Όσο το τηλεοπτικό κοινό αδυμονεί να μάθει πώς σώθηκε ο πατήρ Νικόλαος, τον οποίο πυροβόλησε ο Αργύρης, αλλά κυρίως αν θα μείνει ζωντανός έρωτας της Χλόης και του Νικολάου, η Δανάη Παππά προειδοποιεί ότι ο Άγιος έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος.

«Έτσι κι αλλιώς η αγάπη έτσι δεν είναι. Είναι πολύ κοντά το μίσος και η αγάπη, δεν είναι αντίθετα. Μια κλωστή τα χωρίζει», είχε πει στην avant premiere του πρώτου επεισοδίου του β' κύκλου.

«Έχω ζήσει κάτι, όχι παρόμοιο, δεν μπορώ να έχω ζήσει. Έτσι κι αλλιώς είναι μυθοπλασία, αλλά έχω ζήσει έτσι τέτοιο πάθος, το οποίο θα σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ήταν τοξικό. Δεν τη θέλω την τρέλα, την τρέλα την κάνουμε στον Άγιο Έρωτα, το ζούμε έτσι, Χλόη και πατήρ Νικόλαος, στη ζωή να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να δεχόμαστε τα πράγματα που έρχονται ομαλά», απάντησε για το αν έχει ζήσει έναν θυελλώδη έρωτα.