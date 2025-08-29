Δανάη Παππά - Βίκυ Καγιά: Τραγουδούν τα Παιδιά του Πειραιά στη Βενετία

Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, συγκεντρώνοντας στην ιταλική πόλη προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και της μόδας.

Η αυλαία σηκώθηκε με την ταινία του Ιταλού δημιουργού Πάολο Σορεντίνο «La Grazia», η οποία απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Με την παρουσία τους στο κόκκινο χαλί ξεχώρισαν και τρεις Ελληνίδες που βρέθηκαν στη Βενετία. Αυτές ήταν η Βίκυ Καγιά και η Δανάη Παππά!

Οι δυο γυναίκες μοιράζονται όμορφες στιγμές τιις ημέρες αυτές μέσα από τα social media.

Σήμερα έκαναν βόλτα στη Βενετία και στο εστιατόριο που έκατσαν οι μουσικοί έπαιζαν τη μελωδία του ελληνικού τραγουδιού «τα Παιδιά του Πειραιά».

Φυσικά και οι δυο το απόλαυσαν και το τραγούδησαν ανεβάζοντας και story!