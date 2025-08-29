Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Νέες φωτογραφίες της από τη Βενετία δημοσίευσε η Βίκυ Καγιά το βράδυ της Πέμπτης 28/8. Το μοντέλο - παρουσιάστρια η οποία ταξίδεψε στην Ιταλία με αφορμή το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου που άνοιξε αυλαία την Τετάρτη 27 Αυγούστου δεν έχει σταματήσει να μας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της.

Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Φυσικά, περπάτησε ανάμεσα σε άλλες λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί κατά την τελετή έναρξης και την Πέμπτη ανήρτησε νέες εικόνες της στα social media και συγκεκριμένα από τη βραδινή βόλτα που έκανε στη ρομαντική πόλη. «Η Βενετία τη νύχτα», έγραψε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα.

Το look της ήταν super glam και sexy και αποτελούταν από ένα παντελόνι και γιλέκο σε μαύρο χρώμα συνδυασμένα με ένα ημιδιάφανο λαμπερό τοπ.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε την ανάρτησή της:

Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Βίκυ Καγιά: Απαστράπτουσα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας - «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη»

Η Βίκυ Καγιά επέλεξε να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας με ένα στράπλες μακρύ ασημένιο φόρεμα το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα. Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.

 «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να περπατάει στο κόκκινο χαλί με «αέρα» χολιγουντιανής σταρ.

 

 

ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ
