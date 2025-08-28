Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στη ρομαντική Βενετία που αυτές τις μέρες έχει όλα τα φώτα επάνω της, προσκεκλημένη της Armani Beauty, που είναι επίσημος χορηγός του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Για τη βραδινή εμφάνιση επέλεξε ένα εντυπωσιακό, one-shoulder μίνι φόρεμα σε κυπαρισσί απόχρωση του οίκου Jacquemus. Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της με ελαστικό ύφασμα, είχε ασύμμετρο κόψιμο και αναδείκνυε τη θηλυκότητα, ενώ ο ένας ώμος έμενε ελεύθερος, προσφέροντας μια σέξι, αλλά εκλεπτυσμένη πινελιά.

Το look της ολοκληρώθηκε με υπέροχες ασημένιες slingback γόβες “Grid” της The Attico, από δέρμα με λαμιναρισμένη υφή και διακοσμητικά κρύσταλλα, που πρόσθεσαν λάμψη στο σύνολο.

Το μοντέλο - παρουσιάστρια έκανε και μία ακόμα άλλη εξίσου glam εμφάνιση την επόμενη μέρα. Η Βίκυ Καγιά εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με μια λευκή δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Armani. Το στράπλες φόρεμα, με καθαρή γραμμή και midi μήκος, ανέδειξε υπέροχα τη σιλουέτα της, αποπνέοντας αέρα κομψότητας και διακριτικής πολυτέλειας.

Η επιλογή των μαύρων γοβών με ankle strap πρόσθεσε μια retro γοητεία που θύμιζε τις μεγάλες σταρ τoυ παλιού κινηματογράφου. Τα μαλλιά της, μαζεμένα σε αυστηρό sleek κότσο, τόνισαν τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ το κόκκινο κραγιόν ολοκλήρωσε το look.