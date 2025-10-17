Ford Capri: Ιδανικό και για ταξί

Που μπορούν να το δουν οι επαγγελματίες οδηγοί

Ford Capri: Ιδανικό και για ταξί
Το Ford Capri είναι ένα καινοτόμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που συνδυάζει την κομψή σχεδίαση και την πρακτικότητα με την οικονομία. Από την πρώτη ματιά, το νέο Ford Capri ξεχωρίζει τόσο για τις καθαρές, σπορ κουπέ γραμμές του όσο και συνολικά για την εκλεπτυσμένη αισθητική του, η οποία παραπέμπει σε εκείνη του θρυλικού Capr

Ford Capri: Ιδανικό και για ταξί

Η εσωτερική διάταξη του νέου Ford Capri έχει σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιεί την ευρυχωρία, προσφέροντας άνεση για τον οδηγό και τους επιβάτες. Ο έξυπνος χώρος αποθήκευσης Mega Conslole και ο μεγάλος χώρος αποσκευών κάνουν το αυτοκίνητο ιδιαίτερα πρακτικό, χωρίς να θυσιάζεται η κομψότητα του κουπέ αμαξώματος.i. Ταυτόχρονα, προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα και μεγάλο χώρο αποσκευών με χωρητικότητα 572 λίτρα, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για ιδιώτες ή επαγγελματίες οδηγούς.

Ford Capri: Ιδανικό και για ταξί

Ταυτόχρονα, το νέο Ford Capri είναι ένα EV το οποίο προσφέρει σημαντικά χαμηλότερο κόστος μετακίνησης σε σχέση με ένα αντίστοιχο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις σε κατανάλωση ενέργειας σε αστικό περιβάλλον στην καθημερινή χρήση.

Εκτός από τις κορυφαίες δυνατότητες του μοντέλου και την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect διάρκειας 8 ετών, το πρόγραμμα Ford Power Promise έρχεται με τη σειρά του προσφέρει πρόσθετα προνόμια και διευκολύνσεις για την απόκτηση και χρήση του νέου Ford Capri. 

Ford Capri: Ιδανικό και για ταξί

Επιπλέον, η αγορά όλων των εκδόσεων του νέου Ford Capri καθίσταται ιδιαίτερα προσιτή, χάρη στα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρει η εταιρεία με επιτόκιο που ξεκινά από 3,99%*. Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το σπορ ηλεκτρικό μοντέλο της Ford μέσω  μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing), το μηνιαίο μίσθωμα ξεκινά από μόλις 325€.

Οι επισκέπτες της έκθεσης TAXI Show 2025 (18-19 Οκτωβρίου) θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν από κοντά το νέο Ford Capri στο περίπτερο της Ford Παζαρόπουλος και να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις χρηματοδοτικές επιλογές και τα ειδικά οφέλη που ισχύουν για την απόκτησή του κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
 

FORD
 |
FORD CAPRI
 |
TAXI SHOW 2025
