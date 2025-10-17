Λιάγκας για Αρναούτογλου: «Ζήτησα απλώς αναβολή για προσωπικούς λόγους»

Για πρώτη φορά ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/10) στην πρόσκληση που είχε δεχτεί και αποδεχτεί για το «The 2night Show» από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό».

Η Δέσποινα Καμπούρη σχολίασε: «Ήσουν καλεσμένος σε εκπομπή του δικού μας καναλιού, δεν πήγες, έγινε αναστάτωση και τώρα λες ότι θα πας σε άλλο κανάλι. Προκαλείς!».

Απαντώντας, ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε: «Πραγματικά έγινε μεγάλη φασαρία, αλλά εγώ ποτέ δεν επιβεβαίωσα αν θα πήγαινα ή όχι. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή τη συζήτηση. Σέβομαι το κανάλι και θεωρώ το θέμα προσωπικό, οπότε δε ήθελα να πω τίποτα».

Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Πράγματι είχα δεχτεί την πρόσκληση, όμως περίπου δέκα μέρες πριν την εγγραφή, για προσωπικούς λόγους, ζήτησα να αναβάλω την παρουσία μου. Δεν αρνήθηκα την πρόσκληση, απλά ζήτησα να πάω αργότερα. Μετά όμως συνέβησαν κάποια γεγονότα που με στενοχώρησαν, και δεν επιθυμώ να δώσω συνέχεια στο θέμα».

Ο Γιώργος Λιάγκας κατέληξε λέγοντας: «Με στεναχώρησαν οι εξελίξεις και τα όσα ειπώθηκαν. Ήμουν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής πριν δέκα χρόνια, γι’ αυτό και είχα αποδεχτεί την πρόσκληση με χαρά, αλλά για προσωπικούς λόγους ζήτησα απλώς να μετατεθεί η εμφάνισή μου».

