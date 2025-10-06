Γιώργος Λιάγκας: Η εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας του

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του τις τελευταίες μέρες αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στον «αέρα» της εκπομπής του «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως αντιμετωπίζει έντονους πόνους μετά από ένα σοβαρό οδοντικό πρόβλημα που τον οδήγησε σε επώδυνη απονεύρωση: «Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Θα το πω, δε γίνεται, όλα τα λέμε εδώ, είναι οικογένειά μας οι τηλεθεατές», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας.

«Πόναγα την Πέμπτη και την Παρασκευή το μεσημέρι έκανα μια απονεύρωση. Τον πόνο που έχω τραβήξει και που τραβάω ακόμα… Πρέπει να έχω πάρει ό,τι υπάρχει σε χάπι, κάνω συνδυασμό κοκτέιλ. Αν δεν πάρω χάπι κάθε 3-4 ώρες… Ο πόνος είναι φρικτός», πρόσθεσε.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στις συνέπειες που έχει η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, καθώς, όπως είπε, έχει επηρεαστεί αισθητά στην καθημερινότητά του.

«Οπότε σας ζητώ συγγνώμη, είμαι ζαλισμένος από τα χάπια και από τον πόνο. Αυτά για καλή εβδομάδα» είπε.