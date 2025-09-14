Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του, Μαρία Κλάρα, στην Τήνο

Το επόμενο βήμα στην προσωπική ζωή της έκανε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, κόρη του αείμνηστου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, η οποία το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Τήνο.
Τη μονάκριβη κόρη του καλλιτέχνη συνόδευσαν στην εκκλησία οι φίλοι του πατέρα της Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης, τιμώντας έτσι τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή.
Η Παυλίνα Βουλγαράκη ήταν ανάμεσα στους λίγους καλεσμένους και μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία της νύφης Μαρίας Κλάρα Μαχαιρίτσα από την εκκλησία.
«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η τραγουδίστρια για τη φίλη της.
Θυμίζουμε ότι ο καταξιωμένος Έλληνας τραγουδοποιός Λαυρέντης Μαχαιρίτσας απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 62 ετών.
Ο θάνατός του προήλθε από καρδιακή ανακοπή, την οποία υπέστη στον ύπνο του, στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας. Είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων κι είχε υποβληθεί σε εγχείρηση μπάι-πας.
Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε όλη την Ελλάδα. Η τελευταία του συναυλία είχε πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, στον Βόλο, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.