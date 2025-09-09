Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του

Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται έξι χρόνια από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 63 ετών, ύστερα από καρδιακό επεισόδιο.

Η κόρη του, Μαρία Κλάρα, συγκινεί με την ανάρτησή της για τον πατέρα της, μοιράζοντας φωτογραφίες από τους δίσκους του και μια αφιερωματική κάρτα γεμάτη αγάπη και νοσταλγία.

«Που να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου», έγραψε για τον πατέρα της.

«Δεν πρόλαβα να πω στο πατέρα μου όλα όσα ήθελα, αλλά του τα λέω τώρα. Εάν κατέβαινε ο πατέρας μου στην γη θα του έλεγα ότι ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος έρωτάς μου» είχε πει σε συνέντευξή της στο Mega η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Τον σπουδαίο καλλιτέχνη βρήκε νεκρό στο εξοχικό του στον Βόλο η κόρη του, η οποία ειδοποίησε και και το ΕΚΑΒ.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ έπειτα από τον θάνατό του, η οικογένειά του είχε ανακοινώσει τα εξής: «Η οικογένεια του λατρεμένου και χιλιοτραγουδισμένου Λαυρέντη Μαχαιριτσα ανακοινώνει με οδύνη την απώλειά του. Οι εκδηλώσεις αγάπης και συμπαράστασης μας συγκινούν. Ο ίδιος θα επιθυμούσε διακριτικότητα και απλότητα».

O Διονύσης Τσακνής με την κόρη και τη σύζυγο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα την ημέρα της κηδείας του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα - Ελένη Μαχαιρίτσα / Φωτογραφία: NDP

