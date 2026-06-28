Πέντε συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια, από μπάρμπεκιου μέχρι ηλεκτροκόλληση / Βίντεο Ερτ

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια της Πυροσβεστικής σε διάφορες περιοχές της χώρας, για φωτιές και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πελασγίας στη Φθιώτιδα συνελήφθη ένας 63χρονος, καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική προκάλεσε φωτιά από αμέλεια την ώρα που έκανε εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα.

Στις Σέρρες συνελήφθη ένας αλλοδαπός, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σιντικής κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Η φωτιά έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, καλλιέργειες, ελαιόδεντρα και χορτολιβαδική γη.

Ανατολική Αττική: Φωτιές από εργασίες και... μπάρμπεκιου

Σε δύο ακόμη περιπτώσεις στην Ανατολική Αττική έγιναν συλλήψεις:

Στην Κερατέα, 39χρονος συνελήφθη επειδή έκανε εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στο Μαρκόπουλο, 52χρονος συνελήφθη επειδή άναψε υπαίθρια ψησταριά (μπάρμπεκιου) σε ημέρα με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας. Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ρόδος: Αντλία άρδευσης προκάλεσε φωτιά

Στη Ρόδο, 56χρονος συνελήφθη γιατί άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία ποτίσματος και απομακρύνθηκε από το σημείο. Η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροτική και δασική έκταση περίπου ενός στρέμματος.

Η Πυροσβεστική τονίζει ότι οι έρευνες συνεχίζονται σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό αιτιών πυρκαγιών, ενώ τα Ανακριτικά Κλιμάκια παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Φωτιές: Πάνω από 480 πρόστιμα από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί:

484 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 552.267 ευρώ

128 συλλήψεις συνολικά

Από αυτές, το 93,75% αφορά πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ το υπόλοιπο 6,25% από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια και ζητά αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας, ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο, ώστε να προστατευτούν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.