Γαλλία: Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο που χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης

Η Lyhanna αγνοείται από τις 29 Μαΐου

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Παρίσι: Βρέθηκε σορός στο σημείο που εξαφανίστηκε η 11χρονη / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία, με την ταυτοποίηση να είναι σε εξέλιξη.
  • Η 11χρονη είχε χαθεί στις 29/5, επιστρέφοντας από το σχολείο, και οι γονείς της ειδοποίησαν τις Αρχές όταν δεν επικοινώνησε.
  • Η επιχείρηση εντοπισμού περιλάμβανε αστυνομικές δυνάμεις, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και ελικόπτερα.
  • Συνελήφθη ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, στο πρόσωπο του οποίου εστιάζουν οι έρευνες, με καταγγελίες για βιασμό.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Μια δυσάρεστη εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία, καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε σορός σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου είχαν χαθεί τα ίχνη του παιδιού. Αν και η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει την οικογένεια για το εύρημα.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, στις 29/5. Η 11χρονη είχε φύγει από το σχολείο της, ακολουθώντας τη συνηθισμένη διαδρομή προς το σπίτι της, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Όταν οι ώρες περνούσαν χωρίς καμία επικοινωνία, οι γονείς της ειδοποίησαν τις Αρχές και ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού.

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Οι έρευνες εξαπλώθηκαν γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ελικοπτέρων. Παράλληλα, εξετάστηκαν δεκάδες μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις της ανήλικης πριν εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, η 11χρονη είχε καταγραφεί από κάμερες να κινείται μόνη της λίγο μετά την αποχώρησή της από το σχολείο. Η εξαφάνισή της κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, ενώ συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στις προσπάθειες αναζήτησης, ελπίζοντας σε ένα αίσιο τέλος.

Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές φαίνεται να εξαφανίζονται μετά τον εντοπισμό της σορού σε κοντινή περιοχή. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας του νεκρού ατόμου, ωστόσο η απόφαση να ενημερωθεί άμεσα η οικογένεια καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ειδικοί αξιωματικοί βρίσκονται στο πλευρό των συγγενών, παρέχοντας ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης διαδικασίας.

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Την ίδια ώρα, οι ερευνητές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της διαδικασίας ταυτοποίησης αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των αρχών.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, στο πρόσωπο του οποίου οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες. Η αποκάλυψη ότι σε βάρος του είχαν κατατεθεί τέσσερις καταγγελίες, εκ των οποίων οι τρεις για βιασμό, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα για πιθανά κενά και καθυστερήσεις στη δικαστική διαχείριση της υπόθεσης.

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