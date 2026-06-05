Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στις εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) στην Ελευσίνα, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη παρέδωσε 10 νέους τράκτορες Renault Trucks με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα χαμηλής φόρτωσης για τη μεταφορά οχημάτων, ενισχύοντας το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.



Τα νέα οχήματα προορίζονται να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού σε ολόκληρη τη χώρα. Θα διατεθούν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ηπειρωτικής Ελλάδας και στην Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.



Η προμήθεια των οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».Τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη εκπροσώπησαν οι: Βασίλης Δαμιανός, Trucks & Buses Division Manager και Γιάννης Παπαγεωργίου, Brand Sales Manager Renault Trucks



Στην τελετή παρευρέθηκαν ακόμη, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, o Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Τσίκας και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη εύχεται ολόψυχα Καλή Επιτυχία στο ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.