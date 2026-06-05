Όμιλος Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα

Που θα διατεθούν τα νέα οχήματα

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Όμιλος  Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
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Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στις εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) στην Ελευσίνα, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη παρέδωσε 10 νέους τράκτορες Renault Trucks  με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα χαμηλής φόρτωσης για τη μεταφορά οχημάτων, ενισχύοντας το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Όμιλος Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
Τα νέα οχήματα προορίζονται να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού σε ολόκληρη τη χώρα. Θα διατεθούν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ηπειρωτικής Ελλάδας και στην Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Όμιλος Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
Η προμήθεια των οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».Τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη εκπροσώπησαν οι: Βασίλης Δαμιανός, Trucks & Buses Division Manager και Γιάννης Παπαγεωργίου, Brand Sales Manager Renault Trucks

Όμιλος Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
Στην τελετή παρευρέθηκαν ακόμη, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, o Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Τσίκας και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη εύχεται ολόψυχα Καλή Επιτυχία στο ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

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