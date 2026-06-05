Αλλάζουν τα δεδομένα στα σχολικά κυλικεία από τη νέα σχολική χρονιά, καθώς το υπουργείο Υγείας προχωρά στην εφαρμογή επικαιροποιημένης υγειονομικής διάταξης που προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για τα προϊόντα που θα μπορούν να διατίθενται στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η νέα ρύθμιση θέτει σαφή ποιοτικά κριτήρια για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα βρίσκονται στα κυλικεία, με βασικό στόχο την προώθηση υγιεινότερων διατροφικών επιλογών και τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει ενεργά στην προστασία της υγείας των παιδιών.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που προβλέπονται είναι η πλήρης απομάκρυνση των αλλαντικών από τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στους μαθητές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων προβλέπεται μείωση του μεγέθους των μερίδων, ενώ εκτός σχολικών κυλικείων τίθενται και τα αναψυκτικά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί πλήρως μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να προσαρμοστούν εγκαίρως στις νέες απαιτήσεις, ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα να λειτουργήσουν με βάση τα επικαιροποιημένα πρότυπα διατροφής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στην ενίσχυση της πρόληψης και της υιοθέτησης πιο υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία.

Σε δήλωσή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης, σημειώνοντας:

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρικό πυλώνα των εθνικών μας δράσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Ξεκινάμε από τη ρίζα του προβλήματος, θωρακίζοντας τα παιδιά μας και προσφέροντάς τους τα εφόδια να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας απόλυτα εναρμονισμένα με τα νέα, υγιή πρότυπα».