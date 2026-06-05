Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πιλοτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων (ΕΜΠΕ), μέσω του οποίου το Δημόσιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά εικόνα για όλα τα επιδόματα και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών θα βρεθούν κυρίως όσοι λαμβάνουν δύο ή περισσότερα επιδόματα.

Μέσω των διασταυρώσεων στοιχείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν πολλαπλές παροχές.

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