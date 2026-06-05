Ενιαίο Μητρώο Παροχών: Στο μικροσκόπιο τα διπλά επιδόματα

Θα λειτουργήσει πιλοτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου

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Ενιαίο μητρώο για τα επιδόματα (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκινά η πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων (ΕΜΠΕ).
  • Το Δημόσιο θα αποκτήσει εικόνα για όλα τα επιδόματα και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες.
  • Η πιλοτική λειτουργία θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Εστιάζει σε περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα επιδόματα.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εντοπίζουν περιπτώσεις πολλαπλών παροχών μέσω διασταυρώσεων στοιχείων.

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πιλοτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων (ΕΜΠΕ), μέσω του οποίου το Δημόσιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά εικόνα για όλα τα επιδόματα και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών θα βρεθούν κυρίως όσοι λαμβάνουν δύο ή περισσότερα επιδόματα.

Μέσω των διασταυρώσεων στοιχείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν πολλαπλές παροχές. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

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