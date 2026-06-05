Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου (Indiana Jones and the Dial of Destiny) έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική προβολή το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 21:00 από το Star!

Η περιπέτεια έχει ένα όνομα και ένα όνομα είναι συνώνυμο της περιπέτειας!

Ο πιο θρυλικός ήρωας της μεγάλης οθόνης επιστρέφει σε μία ακόμα καθηλωτική αποστολή! Καταιγιστική δράση, χιούμορ, συγκίνηση, επικές αναμετρήσεις και εντυπωσιακές σκηνές περιπέτειας, ένα συναρπαστικό κινηματογραφικό ταξίδι, γεμάτο μυστήριο και ανατροπές! Ο αξεπέραστος Χάρισον Φορντ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο που σημάδεψε γενιές και γενιές θεατών, σε μια ερμηνεία γεμάτη δυναμισμό και συναίσθημα.

Το κλασικό συνδυάζεται μοναδικά με τη σύγχρονη κινηματογραφική μαγεία, προσφέροντας μία εμπειρία που θα καθηλώσει μικρούς και μεγάλους!

Υπόθεση ταινίας:

Βρισκόμαστε στο 1969 και ο Ιντιάνα Τζόουνς είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Έχοντας περάσει πάνω από µία δεκαετία διδάσκοντας στο Hunter College της Νέας Υόρκης, ο καταξιωμένος καθηγητής αρχαιολογίας ετοιμάζεται να αποσυρθεί στο ταπεινό και μοναχικό του διαμέρισμα.

Όλα αλλάζουν µε την απρόσμενη επίσκεψη της αποξενωμένης βαφτιστήρας του, Έλενας Σο, η οποία αναζητά ένα ανεκτίμητο αρχαίο εύρημα, που είχε εμπιστευτεί ο πατέρας της στον Ίντι πριν χρόνια. Πρόκειται για τον δίσκο του πεπρωμένου, έναν μηχανισμό του Αρχιμήδη, που μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Ως έμπειρη απατεώνισσα, η Έλενα κλέβει τον μηχανισμό και αποχωρεί γρήγορα από τη χώρα για να τον πουλήσει σε όποιον προσφέρει τα περισσότερα χρήματα. Μην έχοντας άλλη επιλογή από το να την κυνηγήσει, ο Ιντιάνα ξεκινάει µία τελευταία επική διαδρομή. Εν τω μεταξύ, ο παλιός εχθρός του, ο πρώην ναζί Γιούργκεν Βόλερ, έχει τα δικά του τρομακτικά σχέδια για τον μηχανισμό, µε σκοπό να αλλάξει τη ροή της παγκόσμιας ιστορίας…

Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου

(Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής, παραγωγής 2023

Διάρκεια: 138’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Μάνγκολντ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Χάρισον Φορντ, Φοίβη – Γουόλερ Μπριζ, Μαντς Μίκελσεν, Αντόνιο Μπαντέρας, Τζον Ρις Ντέιβις, Τόμπι Τζόουνς, Μπόιντ Χόλμπροκ, Κάρεν Άλεν

Έξτρα πληροφορίες:

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ μουσικής.

Ο συνθέτης Τζον Γουίλιαμς είχε δηλώσει πως αυτή είναι η έσχατη κινηματογραφική του σύνθεση, θέλοντας πλέον να αποσυρθεί. Άλλωστε ήταν ήδη 91 ετών!

Στο Helena’s Theme, όπως ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, ερμηνεύτρια στο βιολί είναι η πολυβραβευμένη Γερμανίδα βιολίστρια, Anne-Sophie Mutter.

Πρόκειται για την πρώτη ταινία με τον Ιντιάνα Τζόουνς, που δεν την σκηνοθετεί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και δεν υπογράφει το σενάριο ο Τζορτζ Λούκας. Βρίσκονται, όμως, και οι δύο στην ομάδα παραγωγής, ο πρώτος ως εκτελεστής παραγωγής και ο δεύτερος μέσω της συμπαραγωγού Lucasfilm Ltd. Επίσης, είναι η πρώτη ταινία της σειράς που η Paramount δεν έχει την παγκόσμια διανομή, δίνοντας τη θέση της στη Walt Disney Pictures. Η Paramount διατήρησε τα δικαιώματα των τεσσάρων πρώτων ταινιών, αλλά πλέον κάθε sequel και αναφορά στον ήρωα Ιντιάνα Τζόουνς ανήκει στη Disney, η οποία αγόρασε και τη Lucasfilm το 2012.

Το 1979, ο Τζορτζ Λούκας με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ είχαν υπογράψει συμφωνία με την Paramount Pictures για την παραγωγή πέντε ταινιών. Αυτό, τελικά, έγινε πραγματικότητα, απλά χρειάστηκε να περάσουν συνολικά 44 χρόνια! Με την παραγωγή του 4ου Ιντιάνα Τζόουνς το 2008, ο Χάρισον Φορντ είχε μιλήσει για ακόμα ένα sequel με τον ίδιο πρωταγωνιστή, αρκεί να μην περνούσαν πάλι 20 χρόνια για να πραγματοποιηθεί. Ο Λούκας είχε ρίξει τότε την ιδέα να αναλάβει ως κεντρικός ήρωας ο γιος του Ιντιάνα (με το πρόσωπο φυσικά του Shia LaBeouf), αλλά ήταν και ο ίδιος που το μετάνιωσε, λέγοντας ότι ο Χάρισον Φορντ μπορούσε εύκολα να κάνει μία ταινία ακόμα.

Ο Λούκας είχε ξεκινήσει από το 2008 να αναζητεί ένα κατάλληλο σενάριο. Το 2015 ανακοινώθηκε και επίσημα η δημιουργία της ταινίας, μαζί με τη συμμετοχή του Χάρισον Φορντ, που αισθάνονταν ότι δεν είχε κλείσει με τον χαρακτήρα, παρά το happy-end του 4ου μέρους.

Η συμμετοχή του διάσημου Έλληνα διευθυντή φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ -μόνιμου συνεργάτη του Μάνγκολντ - συνδυάζεται με την καίρια εμφάνιση επί της πλοκής του περίφημου “πρώτου κομπιούτερ της ανθρωπότητας”, του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

Η έναρξη γυρισμάτων έγινε στα Pinewood Studios του Λονδίνου, και έγινε επέκταση τους σε διάφορες τοποθεσίες σε Αγγλία και Σκωτία. Ακολούθησαν γυρίσματα στη Σικελία, με ένα επιτελείο μόλις 600 ανθρώπων και ολοκληρώθηκαν στο Μαρόκο.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στο Φεστιβάλ Καννών, εκτός συναγωνισμού, συνδυαζόμενη με απονομή βραβείου καριέρας στον Χάρισον Φορντ.

Με κόστος 300 εκατομμύρια δολάρια, ήταν η ακριβότερη ταινία της σειράς.





