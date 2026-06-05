Audi Nuvolari: Με 1001 ίππους και εξωπραγματικές επιδόσεις

Το πρώτο της supercar με υβριδικό σύστημα κίνησης

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Αυτοκινητο
Audi Nuvolariq: Με 1001 ίππους και εξωπραγματικές επιδόσεις
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Η Audi αποκαλύπτει το Nuvolari, το πρώτο της supercar με υβριδικό σύστημα κίνησης υψηλών επιδόσεων, σηματοδοτώντας ένα νέο τεχνολογικό ορόσημο για τη μάρκα. Με ισχύ 1.001 PS και τελική ταχύτητα άνω των 350 km/h, το Nuvolari* αναμένεται να αποτελέσει το ισχυρότερο και ταχύτερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία των τεσσάρων κύκλων. Το supercar θα παραχθεί σε μόλις 499 μονάδες, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Audi Nuvolari: Με 1001 ίππους και εξωπραγματικές επιδόσεις

Οι ψηφιακές οθόνες και τα φυσικά χειριστήρια ακολουθούν μια συνεπή λογική, επιτρέποντας φυσική και άμεση αλληλεπίδραση. Οι χρωματικές λεπτομέρειες στο HMI παραπέμπουν στο θρυλικό Auto Union Type C, συνδέοντας το Nuvolari* με την εποχή των ιστορικών ρεκόρ ταχύτητας της δεκαετίας του 1930.Τα ελαφριά καθίσματα συμπληρώνουν τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Η ανθρακονημάτινη δομή στη βάση και την πλάτη μειώνει το βάρος, ενώ προσφέρει υψηλή ακαμψία και ακριβή πλευρική στήριξη.

Audi Nuvolari: Με 1001 ίππους και εξωπραγματικές επιδόσεις

Το Audi Nuvolari* κινείται από ένα υβριδικό σύστημα υψηλών επιδόσεων με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 736 kW ή 1.001 PS. Συνδυάζει έναν V8 διπλά υπερπληρωμένο κινητήρα 4,0 λίτρων, απόδοσης 588 kW ή 800 hp, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (axial flux), καθένας από τους οποίους αποδίδει 110 kW (150 PS). Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ονομαστικό ενεργειακό περιεχόμενο 7,3 kWh. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποδίδει μέγιστη ροπή 730 Nm και φτάνει έως τις 10.000 σ.α.λ., επίπεδο λειτουργίας που μέχρι σήμερα παρέπεμπε κυρίως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δύο ελαιόψυκτοι ηλεκτροκινητήρες axial flux στον εμπρός άξονα αποδίδουν έως 2.150 Nm ροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος quattro, υποστηρίζοντας μεταβλητή κατανομή ροπής (torque vectoring). Ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας, τοποθετημένος ανάμεσα στον κεντρικά τοποθετημένο V8 και το κιβώτιο ταχυτήτων, ολοκληρώνει τη φιλοσοφία κίνησης.

Audi Nuvolari: Με 1001 ίππους και εξωπραγματικές επιδόσεις

Το Audi Nuvolari* επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 2,6 δευτερόλεπτα¹ και από 0 στα 200 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα¹. Οι επιδόσεις αυτές υποστηρίζονται από τεχνολογίες εμπνευσμένες από τη Formula 1, όπως το υβριδικό σύστημα κίνησης υψηλών επιδόσεων, το quattro predictive ride, η ενεργή αεροδυναμική και το νέο Audi Space Frame (χωροδικτύωμα) με εξωτερικά μέρη από ανθρακονήματα.

Η τετρακίνηση quattro αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της Audi και είναι συνώνυμη με την πρόσφυση, τον έλεγχο και τη δυναμική συμπεριφορά σε κάθε συνθήκη. Στο Nuvolari, η Audi εξελίσσει αυτή την αρχή με το quattro predictive ride, ένα σύστημα που λειτουργεί προληπτικά, αξιοποιώντας λεπτομερή δεδομένα από αισθητήρες.

Audi Nuvolari: Με 1001 ίππους και εξωπραγματικές επιδόσεις

Το σύστημα πέδησης του Audi Nuvolari έχει εξελιχθεί για μέγιστη απόδοση υπό ακραίες συνθήκες, μέσα από την ακριβή συνεργασία υδραυλικής πέδησης και ηλεκτρικής επιβράδυνσης.Ένα σύστημα brake-by-wire, εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, επιτρέπει μεταβλητή κατανομή ανάμεσα στην ανάκτηση ενέργειας και την υδραυλική πέδηση. Το πεντάλ φρένου είναι λειτουργικά αποσυνδεδεμένο από την πραγματική δύναμη πέδησης στους τροχούς, εξασφαλίζοντας σταθερή και ακριβή αίσθηση.

 

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