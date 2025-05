Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Φινλανδίας - Μαθητής ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Πίρκαλα της Φινλανδίας, μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο της περιοχής. Τρεις μαθητές τραυματίστηκαν, ενώ δράστης είναι ένας μαθητής του σχολείου.

Three students were stabbed at a primary school in Pirkkala in southwestern #Finland, and the suspect, a student at the school, was arrested shortly afterwards, police say.https://t.co/OodRinyIAa