Ζησάκης - Παπαλελούδη: «Λιώνουν» για τον γιο τους - Η σπάνια φωτογραφία

Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς περνούν ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη, οι οποίοι από τον περασμένο Απρίλιο κρατούν στην αγκαλιά τους τον μονάκριβο γιο τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε πριν από δύο χρόνια, έχει περάσει σε μια τελείως διαφορετική φάση, την οποία φροντίζει να απολαύσει. Από την ημέρα που πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο, έχουν αλλάξει συνήθειες, με το αγγελούδι τους να είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Οι ευτυχισμένοι γονείς δίνουν πολλή αγάπη στον μικρό τους πρίγκιπα κι εκείνος τους την επιστρέφει διπλά και τριπλά. Ο ηθοποιός και η αγαπημένη του δεν ανεβάζουν συχνά φωτογραφίες από τη νέα τους καθημερινότητα, καθώς κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, ενώ η εγκυμοσύνη της Χρύσας Παπαλελούδη έγινε γνωστή, αφού γέννησε το πρώτο της παιδί.

Ωστόσο, χθες Τετάρτη 20/8, εξέπληξαν ευχάριστα το κοινό τους στο Instagram, με το οποίο μοιράστηκαν μια σπάνια οικογενειακή τους στιγμή. «Αυτό το καλοκαίρι κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου», έγραψε ο Ευθύμης Ζησάκης, κρατώντας στην αγκαλιά του το μωράκι του, το οποίο τον έχει ξετρελάνει!

Η τρυφερή φωτογραφία του Ευθύμη Ζησάκη και της Χρύσας Παπαλελούδη με τον γιο τους