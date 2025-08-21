Σοφία Κουρτίδου - Το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο: «Απέραντη ευγνωμοσύνη»

Η Σοφία Κουρτίδου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, αναρρώνοντας από μια πρόσφατη έκτακτη χειρουργική επέμβαση που έκανε στο πόδι της.

Η Σοφία Κουρτίδου τραγουδούσε ακόμα και λίγο πριν μπει στο χειρουργείο! /Φωτογραφία Instagram

Η ίδια επέλεξε να ενημερώσει τους followers της για την κατάσταση της υγείας της μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Το βράδυ της Πέμπτης, μια ημέρα μετά το χειρουργείο, μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον αγώνα της για ανάρρωση. Στο βίντεο αυτό, εμφανίζεται να περπατάει με δυσκολία μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

Στράτα στρατούλα για τη Σοφία Κουρτίδου /Φωτογραφία Instagram

Αυτή η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους: «Σας ευχαριστώ για τα αμέτρητα μηνύματα και τις ευχές. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».

Με αυτή την κίνηση, θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που δέχτηκε, ενώ παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα δύναμης κι αισιοδοξίας. Η καλλιτέχνιδα, αν και βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση, φαίνεται αποφασισμένη να ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας της και να επιστρέψει δυναμικά στις δραστηριότητές της.

Η Σοφία Κουρτίδου με τον σύζυγό της, Γιάννη Σεβδικαλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η αγάπη κι η στήριξη του κοινού, όπως φάνηκε από τα χιλιάδες μηνύματα που έλαβε, αποτελούν σίγουρα μια σημαντική πηγή δύναμης για την ίδια.