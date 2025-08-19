Βουλευτής αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών μέσα στο Κοινοβούλιο

Ο Φινλανδός είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 18:12 Καλοκαίρι στο πιάτο: Τι να τρως για να νιώθεις ανάλαφρη και δροσερή
19.08.25 , 18:11 Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ
19.08.25 , 17:51 Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε σε jet ski μετά από σύγκρουση
19.08.25 , 17:46 Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!
19.08.25 , 17:16 Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της
19.08.25 , 17:12 Βουλευτής αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών μέσα στο Κοινοβούλιο
19.08.25 , 16:45 Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»
19.08.25 , 16:16 Μαρία Λεκάκη: Η φωτογραφία της από την Αμοργό με ολόσωμο μαγιό
19.08.25 , 15:40 Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο
19.08.25 , 15:31 Βάσω Λασκαράκη: Απαθανατίζει τον Σουλτάτο να χορεύει σε κρητικό γλέντι
19.08.25 , 15:06 Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του
19.08.25 , 14:42 Σταμάτης Γονίδης: Μοναδική συναυλία στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου
19.08.25 , 14:10 Χανιά: Η ανακοίνωση της οικογένειας του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
19.08.25 , 14:07 Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο
19.08.25 , 13:54 Καλοκαίρι για δύο: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με look... Γεροντιδάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Daily Mail / Φωτογραφία Instagram (Eemeli Peltonen)
Φινλανδία: 30χρονος Βουλευτής Αυτοκτόνησε Στο Κοινοβούλιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θλίψη σκόρπισε στη Φινλανδία η είδηση ότι ένας νεαρός βουλευτής έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο 30χρονος βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP), Eemeli Peltonen επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί εντός του κοινοβουλίου.

Ο Peltonen, που βρισκόταν στην πρώτη του θητεία, είχε εκλεγεί το 2023 και ήταν μέλος της Διοικητικής και της Νομικής Επιτροπής. Παράλληλα ήταν δημοτικός σύμβουλος της πόλης Järvenpää και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Τον Ιούνιο, είχε αποκαλύψει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι δεχόταν θεραπεία για προβλήματα στα νεφρά και είχε πάρει άδεια λίγων εβδομάδων από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα για να αναρρώσει στο σπίτι. Αργότερα αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του προσβλήθηκε από βακτηριακή λοίμωξη.

Πριν από τον θάνατό του είχε δηλώσει: «Για να ελεγχθεί το βακτήριο, ξεκίνησα ενδοφλέβια αγωγή με αντιβιοτικά στο νοσοκομείο, κάτι που θα πάρει χρόνο. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται και η θεραπεία για τα νεφρά μου».

Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό δε θεωρεί ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και διασώστες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν κλήση στις 11:06 το πρωί.

Ο φινλανδικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Yle μετέδωσε ότι στο κοινοβούλιο κατέφθασαν τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο περιπολικά.

Ποιος ήταν ο Φινλανδός βουλευτής που αυτοκτόνησε

Ο Peltonen εξελέγη το 2023 με σχεδόν 6.000 ψήφους. Είχε ξεκινήσει την πολιτική του πορεία μόλις στα 18 του χρόνια, όταν εκλέχθηκε στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο με 153 ψήφους.

Στα 22 του έγινε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο νεότερος στην ιστορία της πόλης που ανέλαβε αυτή τη θέση.

Το 2020 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι με μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επιστήμη.

Η Sofia Nevalainen, επίσης μέλος του δημοτικού συμβουλίου, έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Ήσουν τα πάντα για μένα. Θα σε αγαπώ πάντα».

Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί αρκετές φορές σε φωτογραφίες ο ένας στους λογαριασμούς του άλλου στα social media.

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top