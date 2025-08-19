Βουλευτής αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών μέσα στο Κοινοβούλιο

Θλίψη σκόρπισε στη Φινλανδία η είδηση ότι ένας νεαρός βουλευτής έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο 30χρονος βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP), Eemeli Peltonen επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί εντός του κοινοβουλίου.

Ο Peltonen, που βρισκόταν στην πρώτη του θητεία, είχε εκλεγεί το 2023 και ήταν μέλος της Διοικητικής και της Νομικής Επιτροπής. Παράλληλα ήταν δημοτικός σύμβουλος της πόλης Järvenpää και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Τον Ιούνιο, είχε αποκαλύψει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι δεχόταν θεραπεία για προβλήματα στα νεφρά και είχε πάρει άδεια λίγων εβδομάδων από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα για να αναρρώσει στο σπίτι. Αργότερα αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του προσβλήθηκε από βακτηριακή λοίμωξη.

Πριν από τον θάνατό του είχε δηλώσει: «Για να ελεγχθεί το βακτήριο, ξεκίνησα ενδοφλέβια αγωγή με αντιβιοτικά στο νοσοκομείο, κάτι που θα πάρει χρόνο. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται και η θεραπεία για τα νεφρά μου».

Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό δε θεωρεί ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και διασώστες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν κλήση στις 11:06 το πρωί.

Ο φινλανδικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Yle μετέδωσε ότι στο κοινοβούλιο κατέφθασαν τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο περιπολικά.

Ποιος ήταν ο Φινλανδός βουλευτής που αυτοκτόνησε

Ο Peltonen εξελέγη το 2023 με σχεδόν 6.000 ψήφους. Είχε ξεκινήσει την πολιτική του πορεία μόλις στα 18 του χρόνια, όταν εκλέχθηκε στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο με 153 ψήφους.

Στα 22 του έγινε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο νεότερος στην ιστορία της πόλης που ανέλαβε αυτή τη θέση.

Το 2020 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι με μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επιστήμη.

Η Sofia Nevalainen, επίσης μέλος του δημοτικού συμβουλίου, έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Ήσουν τα πάντα για μένα. Θα σε αγαπώ πάντα».

Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί αρκετές φορές σε φωτογραφίες ο ένας στους λογαριασμούς του άλλου στα social media.