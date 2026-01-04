BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους

Μια «μπέμπα» με εκρηκτικές επιδόσεις

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, η BMW Σειρά 3 αποτελεί τον πυρήνα της μάρκας BMW και είναι η  αγαπημένη «μπέμπα» των Ελλήνων οδηγών. Η τελευταία γενιά της  ενσαρκώνει την επιτομή της σπορ οδηγικής απόλαυσης  στην premium μεσαία κατηγορία, διαθέτοντας καινοτομίες και εξοπλισμό που αποδεικνύουν την ασταμάτητη πρόοδο που έχει κάνει.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Μάλιστα η έκδοση της δοκιμής μας BMW 330e η οποία μπαίνει στην πρίζα με  την συνδυαστική απόδοση των 292 ίππων, προσφέρει και αμιγώς ηλκετρική κίνηση αλλά και επιδόσεις που ικανοποιούν και τον πιο «ανήσυχο» οδηγό.  

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
H εμφάνιση της σε προδιαθέτει για τις δυνατότητες της στον δρόμο. Μπροστά ξεχωρίζει η εκλεπτυσμένη σχεδίαση της προαιρετικά φωτιζόμενης μάσκας νεφρών της BMWμ με τους διπλούς ενωμένους προβολείς Full LED συνδυασμός ο οποίος αποτελεί σήμα κατατεθέν της μάρκας.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  Το μακρύ καπό, οι εντυπωσιακοί ανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες τονίζουν ακόμη περισσότερο το δυναμικό προφίλ της υβριδικής «μπέμπας», η οποία είναι εντυπωσιακή από όποια πλευρά και αν την κοιτάξεις.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Στην ελκυστική «ουρά» ξεχωρίζουν τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED ,τα οποία συνεισφέρουν οπτικά ακόμη περισσότερο στο πλάτος του αυτοκινήτου.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Η ίδια δυναμική εμφάνιση επικρατεί και στο προφίλ, με δυναμικές γραμμές ενώ στο πακέτο M Sport οι νέες ζάντες ελαφρού κράματος M με διάμετρο 19 ίντσες «γεμίζουν» τους θόλους.  Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 4.713 × 1.827 × 1.446 χλστ.και μεταξόνιο: 2.851 χλστ.Βάρος: 1.835 κιλά.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  Η ίδια εντυπωσιακή εμφάνιση κυριαρχεί στο πολυτελές εσωτερικό με την αψεγάδιαστη ποιότητα κατασκευής με εμφανέστατη την προηγμένη τεχνολογία. Το πακέτο M Sport περιλαμβάνει τώρα δερμάτινο τιμόνι M με τρείς ακτίνες  με επίπεδο το κάτω τμήμα..Τα φωτιζόμενα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και τα αλουμινένια paddles πίσω από την στεφάνη του τιμονιού,,σου επιτρέπουν να κάνεις ιδιαίτερα γρήγορες  χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων .

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους

Στην βάση της κονσόλας βρίσκεται μεταξύ άλλων ο περιστροφικός διακόπτης ελέγου και πλήκτρα για την αλλαγή προγραμμάτων οδήγησης όπως και ο κομψός μοχλός αλλαγής ταχυτήτων. Αποτελεί το κέντρο ελέγχου πολλών λειτουργιών του αυτοκινήτου 

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Τα μπάκετ δερμάτινα καθίσματα σε «αγκαλιάζουν» προσφέροντας ιδανική πλευρική στήριξη, η οποία είναι απαράιτητη σε ένα μοντέλο με τέτοιες επιδόσεις. Η BMW 330e είναι γεμάτη τεxνολογία η οποία εμφανίστηκε μπροστά μας  με το τελευταίας γενιάς του BMW iDrive με QuickSelect το οποίο βασίζεται στο BMW Operating System 8.5.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  Μέσω της οθόνης γίνεται κα η αλλαγή του ατμοσφαιρικού φωτισμού στο εσωτερικό. Το προσωπικό προφίλ εισάγεται αυτόματα και φορτώνονται οι συγχρονισμένες ρυθμίσεις, ενώ το κλειδί που ανιχνεύεται κοντά στο αυτοκίνητο συσχετίζεται με το BMW ID.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους

Η άφιξη του BMW Operating System 8.5 διευκολύνει την εξατομίκευση της εμπειρίας καθώς απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης του οχήματος με το BMW ID και την εφαρμογή My BMW App.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Συνδέεσαι αρχικά με το BMW ID τους σαρώνοντας έναν κωδικό QR με το smartphone σου. H ψηφιακή εποχή ορίζεται από το  κυρτό πάνελ Curved Display. Σχηματίζει μια ενιαία οθόνη ,με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών  με τις παραμετριοποιήσεις και την διπλανή οθόνη των 14,9 του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Η οθόνη αφής έχει εξαιρετική ανάλυση, όμορφα γραφικά και τπολύ γρήγορη απόκριση στην αφή. Η συνδειμότητα γίνεται ασύρματα με Apple CarPlay και Android Auto. Με οριζόντιο swipe ενός widget εμφανίζονται στη συνέχεια πρόσθετες σχετικές πληροφορίες και επιλογές ρυθμίσεων. Η μπάρα με τα widget μπορεί να εξατομικευτεί με την εγκατάσταση νέων, την αφαίρεση των υφιστάμενων ή την αναδιάταξή τους.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Οι λειτουργίες μέσω αφής και  φυσικής γλώσσας έχει μειώσει αισθητά τους φυσικούς διακόπτες και τα χειριστήρια στο cockpit. Η επιλογή της θερμοκρασίας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα, η θέρμανση των καθισμάτων και του τιμονιού μπορούν πλέον να ρυθμίζονται μέσω της κυρτής οθόνης BMW Curved Display ή με φωνητική εντολή μέσω του BMW Intelligent Personal Assistant.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους

Νέα χειριστήρια ρύθμισης των περσίδων εξαερισμού στο κέντρο του πίνακα οργάνων και στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού,  επιτρέπουν τη ρύθμιση της έντασης και της κατεύθυνσης της ροής του αέρα με περιστροφικές και κατακόρυφες κινήσεις.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Η πλούσια ομπρέλλα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού αυξάνει τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας..Το σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης με παρέμβαση πέδησης, το Cruise Control με λειτουργία πέδησης και η νέα λειτουργία Intelligent Speed Assistance είναι μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Το πακέτο Driving Assistant Professional  περιλαμβάνει το Steering and Lane Control Assistant και το Active Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, καθώς και αυτόματο Speed Limit Assist, έλεγχο ταχύτητας διαδρομής, αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, Evasion Assistant, Crossroads Warning με λειτουργία πέδησης στην πόλη, Wrong-way Warning και Front Crossing Traffic Warning.Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, καθώς και αυτόματο Speed Limit Assist. Τι άλλο να ζητήσεις; 

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι με τους πίσω να κάθονται αναπαυτικά χωρίς περιορισμούς. Σημαντικό πάντως είναι το γεγονός ότι τα καθίσματα είναι μπάκετ με ότι αυτό σημαίνει στην στήριξη.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Την ίδια στιγμή ο χώρος αποσκευών αν και υπάρχει μεγαλύτερη μπαταρία παραμένει στα 375 λίτρα, ενώ κάτω από το πάτωμα υπάρχει κρυμμένος χώρος για τα καλώδια της φόρτισης.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Στην «καρδιά» της  plug-in υβριδικής έκδοσης 330e κρύβεται ο δίλιτρος κινητήρας βενζίνης TwinPower Turbo με μια twin scroll, τουρμπίνα η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στο πάτημα του γκαζιού, μειώνοντας το lag. 

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Η τεχνολογία περιλαμβάνει  σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης, μεταβλητό χρονισμό  εκκεντροφόρων (Double-Vanos) και μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων (Valvetronic) . Η απόδοση του βενζινοκινητήρα είναι 184 ίπποι / 5.000–6.500 σ.α.λ.με ροπή 300 Nm / 1.350–4.000 σ.α.λ.  Ο βενζινοκινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος ο οποίος είναι ενσωματωμένος μέσα στο αυτόματο κιβώτιο  Steptronic 8 σχέσεων. 

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Αποδίδει 109 ίππους με 265 Nm ροπής από το ...μηδέν. Η συνολική απόδοση είναι 292 ίπποι με 420 Nm ροπής, άκρως εντυπωσιακά νούμερα όπως είδαμε και στην συνέχεια στην πράξη. Στην διάθεση μας είχαμε τα προγράμμτα οδήγησης με την κωδική ονομασία  My Modes  και μιλάμε για το Eco Normal , Sport, Individual Hybrid ,Electric άλλά και το Xtraboost.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Στην επιλογή του πρπογράμματος  Electric κινηθήκαμε ηλεκτρικά μέσα στα στενά της πόλης αλλά και μέχρι την τελική ταχύτητα των 135 χλμ./ώρα. Η μπαταρία, έχει χωρητικότητα  τις 19,5 kWh , όποτε η αυτονομία αγγίζει τα 95 χιλιόμετρα μέχρι την επαναφόρτιση. 

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Στην επιλογή του προγράμματος οδήγησης Hybrid και του Sport τα 0-100 έρχονται σε μόλις  5,9 δευτερολεπτα με την συμπαράσταση του Launch Control λόω πίσω κίνησης. Η τελική εργοστασιακή τα;χύτητα είναι στα 230 χιλιόμετρα.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Το μοτέρ διαθέτει ραφιναρισμένη λειτουργία με άμεση  απόκριση. Με χαλαρή οδήγηση στο Hybrid η λειτουργία του υβριδικού συστήματος είναι πολύ ήσυχη με το κιβώτιο να κάνει πολύ ομαλές αλλαγές, προσφέροντας ήρεμες και ευχάριστες μετακινήσεις.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους Οι καταιγιστικοί ρυθμοί βέβαια είναι αυτοί που προτιμάς όταν έχεις τέτοιο αυτοκίνητο όπως είναι η BMW 330e. Ρυθμοί που έγιναν ακόμη πιο καταιγιστικοί όταν επιλέξαμε το πρόγραμμα Xtraboost με τους επιβάτες να κολλάνε στα καθίσματα .

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους   Η «μπέμπα» έγινε .. ατίθαση πιο «βίαιη» με την «ουρά» να θέλει να ακολουθήσει άλλο δρόμο, μέχρι που ήρθαν τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας να επαναφέρουν τα πράγματα στην θέση τους και με το πλατύ χαμογελο στο πρόσωπο μας να μην έχει φύγει. 

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Όταν θέλεις να κινηθείς σε πιο...ήρεμους ρυθμούς μπορείς  να έχεις από μηδενική κατανάλωση με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για 95 χιλιόμετρα με το mode «Battery Hold» το οποίο διατηρεί τη μπαταρία στο ποσοστό της.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Η μέση κατανάλωση με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας είναι από 0,1–0,8 λίτρα/100 χλμ. (WLTP) με μέση δοκιμής στα 6,8 λίτρα /100 χλμ. Οι εκπομπές CO₂ είναι στα 19–25 γρ./χλμ. Νούμερα άκρως ικανοποιητικά .

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Οσον αφορά την φόρτιση της μπαταρίας με τον 11άρη ενσωματωμένο υποδοχέα φόρτισης απαιτούνται 2 ώρες και 15 λεπτά για να γεμίσει εντελώς. Σε οικιακή πρίζα 2,3 kW:χρειάζονται περίπου 6 ώρες

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Την ίδια στιγμή οδικη συμπεριφορά είναι για σεμινάρια. η BMW 330e «πατάει» στην προηγμένη  πλατφόρμα CLAR. Το σύστημα διεύθυνσης είναι εξαιρετικά άμεσο στις εντολές  με πλούσια πληροφόρηση. Η ανάρτηση (γόνατα MacPherson μπροστά, με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Η ρύθμιση τους ελαχιστοποιεί τις κλίσεις του αμαξώματος ακόμη και σε οριακούς ρυθμούς . από την θέση του οδηγού ελέγχεις πόλυτα το αυτοκίνητο την στιγμή που το άκαμπτο πλαίσιο συνεσφέρει και αυτό τα μέγιστα στον δρόμο.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Η «μπέμπα» της δοκιμής άλλαζε κατεύθυνση με ακαριαίο τρόπο ενώ τα  δυνατά φρένα ανταποκρίθηκαν ακόμη και σε συνεχόμενα φρεναρίσματα πανικού.Νοιώθεις ασφαλής καθώς βλέπεις ότι το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές σου.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Προσέξτε τώρα η ηχομόνωση το σωστό στήσιμο της όλης κατασκευής μπορεί να σε ξεγελάσουν και χωρίς να το καταλάβεις να βρθείς σε ταχύτητες που οδηγούν στο... αυτόφωρο.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Γι αυτό πρέπει να κάνεις...« κράτει» και να χαίρεσαι την BMW 330e ειδικά στον αυτοκινητόδρομο εκεί όπου μπορείς να κινηθείς σε χαλαρούς ρυθμούς  και με τον αέρα ότι το κάνεις, αν και έχεις τα άλογα έτποιμα να...καλπάσουν.

BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  
Η BMW 330e είναι ένα μοντέλο με εντυπωσιακή εμφάνιση που ικανοποιεί και τους πιο «ανήσυχους» οδηγούς. Έχει υψηλη τεχνολογία, επιδόσεις, οικονομία στην κατανάλωση, κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά ενώ ο εξοπλισμός είναι πλουσιότατος. Επιπλέον προσφέρει κύρος στον ιδοκτήτη της. Για να την αποκτήσετε αυτό το μοντέλο που σσου φτιάχνει την διάθεση χρειάζεστε από 59.236 ευρώ. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

