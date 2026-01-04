BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους  

Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, η BMW Σειρά 3 αποτελεί τον πυρήνα της μάρκας BMW και είναι η αγαπημένη «μπέμπα» των Ελλήνων οδηγών. Η τελευταία γενιά της ενσαρκώνει την επιτομή της σπορ οδηγικής απόλαυσης στην premium μεσαία κατηγορία, διαθέτοντας καινοτομίες και εξοπλισμό που αποδεικνύουν την ασταμάτητη πρόοδο που έχει κάνει.

Μάλιστα η έκδοση της δοκιμής μας BMW 330e η οποία μπαίνει στην πρίζα με την συνδυαστική απόδοση των 292 ίππων, προσφέρει και αμιγώς ηλκετρική κίνηση αλλά και επιδόσεις που ικανοποιούν και τον πιο «ανήσυχο» οδηγό.



H εμφάνιση της σε προδιαθέτει για τις δυνατότητες της στον δρόμο. Μπροστά ξεχωρίζει η εκλεπτυσμένη σχεδίαση της προαιρετικά φωτιζόμενης μάσκας νεφρών της BMWμ με τους διπλούς ενωμένους προβολείς Full LED συνδυασμός ο οποίος αποτελεί σήμα κατατεθέν της μάρκας.

Το μακρύ καπό, οι εντυπωσιακοί ανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες τονίζουν ακόμη περισσότερο το δυναμικό προφίλ της υβριδικής «μπέμπας», η οποία είναι εντυπωσιακή από όποια πλευρά και αν την κοιτάξεις.

Στην ελκυστική «ουρά» ξεχωρίζουν τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED ,τα οποία συνεισφέρουν οπτικά ακόμη περισσότερο στο πλάτος του αυτοκινήτου.

Η ίδια δυναμική εμφάνιση επικρατεί και στο προφίλ, με δυναμικές γραμμές ενώ στο πακέτο M Sport οι νέες ζάντες ελαφρού κράματος M με διάμετρο 19 ίντσες «γεμίζουν» τους θόλους. Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 4.713 × 1.827 × 1.446 χλστ.και μεταξόνιο: 2.851 χλστ.Βάρος: 1.835 κιλά.

Η ίδια εντυπωσιακή εμφάνιση κυριαρχεί στο πολυτελές εσωτερικό με την αψεγάδιαστη ποιότητα κατασκευής με εμφανέστατη την προηγμένη τεχνολογία. Το πακέτο M Sport περιλαμβάνει τώρα δερμάτινο τιμόνι M με τρείς ακτίνες με επίπεδο το κάτω τμήμα..Τα φωτιζόμενα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και τα αλουμινένια paddles πίσω από την στεφάνη του τιμονιού,,σου επιτρέπουν να κάνεις ιδιαίτερα γρήγορες χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων .

Στην βάση της κονσόλας βρίσκεται μεταξύ άλλων ο περιστροφικός διακόπτης ελέγου και πλήκτρα για την αλλαγή προγραμμάτων οδήγησης όπως και ο κομψός μοχλός αλλαγής ταχυτήτων. Αποτελεί το κέντρο ελέγχου πολλών λειτουργιών του αυτοκινήτου

Τα μπάκετ δερμάτινα καθίσματα σε «αγκαλιάζουν» προσφέροντας ιδανική πλευρική στήριξη, η οποία είναι απαράιτητη σε ένα μοντέλο με τέτοιες επιδόσεις. Η BMW 330e είναι γεμάτη τεxνολογία η οποία εμφανίστηκε μπροστά μας με το τελευταίας γενιάς του BMW iDrive με QuickSelect το οποίο βασίζεται στο BMW Operating System 8.5.

Μέσω της οθόνης γίνεται κα η αλλαγή του ατμοσφαιρικού φωτισμού στο εσωτερικό. Το προσωπικό προφίλ εισάγεται αυτόματα και φορτώνονται οι συγχρονισμένες ρυθμίσεις, ενώ το κλειδί που ανιχνεύεται κοντά στο αυτοκίνητο συσχετίζεται με το BMW ID.

Η άφιξη του BMW Operating System 8.5 διευκολύνει την εξατομίκευση της εμπειρίας καθώς απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης του οχήματος με το BMW ID και την εφαρμογή My BMW App.

Συνδέεσαι αρχικά με το BMW ID τους σαρώνοντας έναν κωδικό QR με το smartphone σου. H ψηφιακή εποχή ορίζεται από το κυρτό πάνελ Curved Display. Σχηματίζει μια ενιαία οθόνη ,με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών με τις παραμετριοποιήσεις και την διπλανή οθόνη των 14,9 του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας



Η οθόνη αφής έχει εξαιρετική ανάλυση, όμορφα γραφικά και τπολύ γρήγορη απόκριση στην αφή. Η συνδειμότητα γίνεται ασύρματα με Apple CarPlay και Android Auto. Με οριζόντιο swipe ενός widget εμφανίζονται στη συνέχεια πρόσθετες σχετικές πληροφορίες και επιλογές ρυθμίσεων. Η μπάρα με τα widget μπορεί να εξατομικευτεί με την εγκατάσταση νέων, την αφαίρεση των υφιστάμενων ή την αναδιάταξή τους.

Οι λειτουργίες μέσω αφής και φυσικής γλώσσας έχει μειώσει αισθητά τους φυσικούς διακόπτες και τα χειριστήρια στο cockpit. Η επιλογή της θερμοκρασίας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα, η θέρμανση των καθισμάτων και του τιμονιού μπορούν πλέον να ρυθμίζονται μέσω της κυρτής οθόνης BMW Curved Display ή με φωνητική εντολή μέσω του BMW Intelligent Personal Assistant.

Νέα χειριστήρια ρύθμισης των περσίδων εξαερισμού στο κέντρο του πίνακα οργάνων και στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού, επιτρέπουν τη ρύθμιση της έντασης και της κατεύθυνσης της ροής του αέρα με περιστροφικές και κατακόρυφες κινήσεις.



Η πλούσια ομπρέλλα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού αυξάνει τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας..Το σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης με παρέμβαση πέδησης, το Cruise Control με λειτουργία πέδησης και η νέα λειτουργία Intelligent Speed Assistance είναι μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται.

Το πακέτο Driving Assistant Professional περιλαμβάνει το Steering and Lane Control Assistant και το Active Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, καθώς και αυτόματο Speed Limit Assist, έλεγχο ταχύτητας διαδρομής, αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, Evasion Assistant, Crossroads Warning με λειτουργία πέδησης στην πόλη, Wrong-way Warning και Front Crossing Traffic Warning.Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, καθώς και αυτόματο Speed Limit Assist. Τι άλλο να ζητήσεις;



Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι με τους πίσω να κάθονται αναπαυτικά χωρίς περιορισμούς. Σημαντικό πάντως είναι το γεγονός ότι τα καθίσματα είναι μπάκετ με ότι αυτό σημαίνει στην στήριξη.

Την ίδια στιγμή ο χώρος αποσκευών αν και υπάρχει μεγαλύτερη μπαταρία παραμένει στα 375 λίτρα, ενώ κάτω από το πάτωμα υπάρχει κρυμμένος χώρος για τα καλώδια της φόρτισης.



Στην «καρδιά» της plug-in υβριδικής έκδοσης 330e κρύβεται ο δίλιτρος κινητήρας βενζίνης TwinPower Turbo με μια twin scroll, τουρμπίνα η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στο πάτημα του γκαζιού, μειώνοντας το lag.

Η τεχνολογία περιλαμβάνει σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης, μεταβλητό χρονισμό εκκεντροφόρων (Double-Vanos) και μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων (Valvetronic) . Η απόδοση του βενζινοκινητήρα είναι 184 ίπποι / 5.000–6.500 σ.α.λ.με ροπή 300 Nm / 1.350–4.000 σ.α.λ. Ο βενζινοκινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος ο οποίος είναι ενσωματωμένος μέσα στο αυτόματο κιβώτιο Steptronic 8 σχέσεων.



Αποδίδει 109 ίππους με 265 Nm ροπής από το ...μηδέν. Η συνολική απόδοση είναι 292 ίπποι με 420 Nm ροπής, άκρως εντυπωσιακά νούμερα όπως είδαμε και στην συνέχεια στην πράξη. Στην διάθεση μας είχαμε τα προγράμμτα οδήγησης με την κωδική ονομασία My Modes και μιλάμε για το Eco Normal , Sport, Individual Hybrid ,Electric άλλά και το Xtraboost.

Στην επιλογή του πρπογράμματος Electric κινηθήκαμε ηλεκτρικά μέσα στα στενά της πόλης αλλά και μέχρι την τελική ταχύτητα των 135 χλμ./ώρα. Η μπαταρία, έχει χωρητικότητα τις 19,5 kWh , όποτε η αυτονομία αγγίζει τα 95 χιλιόμετρα μέχρι την επαναφόρτιση.



Στην επιλογή του προγράμματος οδήγησης Hybrid και του Sport τα 0-100 έρχονται σε μόλις 5,9 δευτερολεπτα με την συμπαράσταση του Launch Control λόω πίσω κίνησης. Η τελική εργοστασιακή τα;χύτητα είναι στα 230 χιλιόμετρα.

Το μοτέρ διαθέτει ραφιναρισμένη λειτουργία με άμεση απόκριση. Με χαλαρή οδήγηση στο Hybrid η λειτουργία του υβριδικού συστήματος είναι πολύ ήσυχη με το κιβώτιο να κάνει πολύ ομαλές αλλαγές, προσφέροντας ήρεμες και ευχάριστες μετακινήσεις.

Οι καταιγιστικοί ρυθμοί βέβαια είναι αυτοί που προτιμάς όταν έχεις τέτοιο αυτοκίνητο όπως είναι η BMW 330e. Ρυθμοί που έγιναν ακόμη πιο καταιγιστικοί όταν επιλέξαμε το πρόγραμμα Xtraboost με τους επιβάτες να κολλάνε στα καθίσματα .

Η «μπέμπα» έγινε .. ατίθαση πιο «βίαιη» με την «ουρά» να θέλει να ακολουθήσει άλλο δρόμο, μέχρι που ήρθαν τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας να επαναφέρουν τα πράγματα στην θέση τους και με το πλατύ χαμογελο στο πρόσωπο μας να μην έχει φύγει.



Όταν θέλεις να κινηθείς σε πιο...ήρεμους ρυθμούς μπορείς να έχεις από μηδενική κατανάλωση με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για 95 χιλιόμετρα με το mode «Battery Hold» το οποίο διατηρεί τη μπαταρία στο ποσοστό της.

Η μέση κατανάλωση με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας είναι από 0,1–0,8 λίτρα/100 χλμ. (WLTP) με μέση δοκιμής στα 6,8 λίτρα /100 χλμ. Οι εκπομπές CO₂ είναι στα 19–25 γρ./χλμ. Νούμερα άκρως ικανοποιητικά .

Οσον αφορά την φόρτιση της μπαταρίας με τον 11άρη ενσωματωμένο υποδοχέα φόρτισης απαιτούνται 2 ώρες και 15 λεπτά για να γεμίσει εντελώς. Σε οικιακή πρίζα 2,3 kW:χρειάζονται περίπου 6 ώρες



Την ίδια στιγμή οδικη συμπεριφορά είναι για σεμινάρια. η BMW 330e «πατάει» στην προηγμένη πλατφόρμα CLAR. Το σύστημα διεύθυνσης είναι εξαιρετικά άμεσο στις εντολές με πλούσια πληροφόρηση. Η ανάρτηση (γόνατα MacPherson μπροστά, με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω.

Η ρύθμιση τους ελαχιστοποιεί τις κλίσεις του αμαξώματος ακόμη και σε οριακούς ρυθμούς . από την θέση του οδηγού ελέγχεις πόλυτα το αυτοκίνητο την στιγμή που το άκαμπτο πλαίσιο συνεσφέρει και αυτό τα μέγιστα στον δρόμο.



Η «μπέμπα» της δοκιμής άλλαζε κατεύθυνση με ακαριαίο τρόπο ενώ τα δυνατά φρένα ανταποκρίθηκαν ακόμη και σε συνεχόμενα φρεναρίσματα πανικού.Νοιώθεις ασφαλής καθώς βλέπεις ότι το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές σου.

Προσέξτε τώρα η ηχομόνωση το σωστό στήσιμο της όλης κατασκευής μπορεί να σε ξεγελάσουν και χωρίς να το καταλάβεις να βρθείς σε ταχύτητες που οδηγούν στο... αυτόφωρο.

Γι αυτό πρέπει να κάνεις...« κράτει» και να χαίρεσαι την BMW 330e ειδικά στον αυτοκινητόδρομο εκεί όπου μπορείς να κινηθείς σε χαλαρούς ρυθμούς και με τον αέρα ότι το κάνεις, αν και έχεις τα άλογα έτποιμα να...καλπάσουν.



Η BMW 330e είναι ένα μοντέλο με εντυπωσιακή εμφάνιση που ικανοποιεί και τους πιο «ανήσυχους» οδηγούς. Έχει υψηλη τεχνολογία, επιδόσεις, οικονομία στην κατανάλωση, κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά ενώ ο εξοπλισμός είναι πλουσιότατος. Επιπλέον προσφέρει κύρος στον ιδοκτήτη της. Για να την αποκτήσετε αυτό το μοντέλο που σσου φτιάχνει την διάθεση χρειάζεστε από 59.236 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ