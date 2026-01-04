Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Έξι Μαρτύρων. Επίσης, σήμερα είναι η Σύναξις των Εβδομήκοντα Αποστόλων.

Την 4η Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Εβδομήκοντα Αποστόλων. Επίσης, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Έξι Μαρτύρων, καθώς και τους Οσιομάρτυρες Θεοκτίστο, Ονούφριο και την Οσία Απολλιναρία τη Συγκλητική.

Άγιοι έξι μάρτυρες

Η παράδοση τους συνδέει με την αντοχή στην πίστη υπό διωγμούς, αν και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα για τους «Έξι Μάρτυρες» σε όλες τις πηγές, παρά μόνο η ύπαρξη και η σημασία τους στην αγιολογική παράδοση.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:19. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 38 λεπτά.

Σελήνη 4.6 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Υπνωτισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Υπνωτισμού (World Hypnotism Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Ιανουαρίου. Δημιουργήθηκε από επαγγελματίες υπνωτιστές για να καταπολεμήσει τις πολλές παρανοήσεις και τους μύθους που περιβάλλουν την ύπνωση και την υπνοθεραπεία, προωθώντας παράλληλα τα οφέλη τους.

Ο όρος «ύπνωση» αναφέρεται σε μια ανθρώπινη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αυξημένη εστίαση και συγκέντρωση, μειωμένη περιφερειακή επίγνωση και αυξημένη ευαισθησία στην υποβολή. Είναι γνωστή στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι υπνωτικού τύπου καταστάσεις θεωρούνταν μια μορφή διαλογισμού σε πολλές θρησκευτικές πρακτικές.

Ο Γερμανός γιατρός Φραντς Μέσμερ (1734-1815) θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας της σύγχρονης ύπνωσης. Αρχικά ονόμασε το φαινόμενο ζωικό μαγνητισμό και κατά καιρούς αναφερόταν επίσης ως μεσμερισμός. Ο όρος «ύπνωση» επινοήθηκε το 1843 από έναν άλλο πρωτοπόρο του υπνωτισμού και της υπνοθεραπείας, τον Σκωτσέζο γιατρό Τζέιμς Μπρέιντ (1795-1860).

Στη σύγχρονη εποχή, η ύπνωση χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς, αλλά και ως μορφή ψυχαγωγίας. Η πρώτη χρήση της ύπνωσης ονομάζεται υπνοθεραπεία και η δεύτερη ονομάζεται σκηνική ύπνωση. Η υπνοθεραπεία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων ψυχολογικών και σωματικών διαταραχών με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας.

Η υπνοθεραπεία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη θεραπεία των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης (όπως οι εξάψεις) και του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Άλλες χρήσεις της υπνοθεραπείας περιλαμβάνουν τον τοκετό, την ανάρρωση μετά από τραυματισμούς και χειρουργικές επεμβάσεις και τη θεραπεία της νευρικής βουλιμίας, του άγχους, της διαταραχής του μετατραυματικού στρες, των φοβιών, της κατάθλιψης, της αϋπνίας, του εθισμού και ορισμένων άλλων καταστάσεων.