Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια

Υποχρεωτική ασφάλιση, όριο ηλικίας στα 17 έτη και νέες κυρώσεις

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Βαριά τραυματισμένα 2 ανήλικα ύστερα από τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια στην Κρήτη (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο σχέδιο νόμου για τα ηλεκτρικά πατίνια από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
  • Στόχος οι αλλαγές είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
  • Ιδιαίτερη έμφαση στη προστασία των νέων, που είναι οι κύριοι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών.
  • Οι διατάξεις περιλαμβάνουν αυστηρότερο πλαίσιο χρήσης και κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.
  • Το σχέδιο νόμου συνδέεται με ευρύτερες πολιτικές για άτομα με αναπηρία.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κυκλοφορίας και χρήσης των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Σκοπός των νέων διατάξεων είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως η προστασία των νέων, οι οποίοι αποτελούν την ηλικιακή ομάδα που χρησιμοποιεί περισσότερο τα συγκεκριμένα μέσα μετακίνησης.

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