Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κυκλοφορίας και χρήσης των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Σκοπός των νέων διατάξεων είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως η προστασία των νέων, οι οποίοι αποτελούν την ηλικιακή ομάδα που χρησιμοποιεί περισσότερο τα συγκεκριμένα μέσα μετακίνησης.

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