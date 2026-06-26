Nέα ηλεκτρονικές απάτες με υπογραφές της Europol και της αστυνομίας (βίντεο OPEN)

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία για παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς σαν ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επιχειρώντας ηλεκτρονική απάτη με την υποκλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων!

Στην ανακοίνωσή της συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες ότι επιτήδειοι έχουν προβεί στη δημιουργία παραπλανητικής ιστοσελίδας, η οποία μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και χρησιμοποιείται για την εξαπάτηση πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Ειδικότερα, οι επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα με διεύθυνση astynomiiia.cc, η οποία προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν στοιχεία δήθεν για την εξόφληση προστίμου από παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας!

H fake ιστοσελίδα της Ελληνικές Αστυνομίας με τα δήθεν πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει επίσης στη σχετική ανακοίνωσή της:

«Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία.

Καλούνται οι πολίτες:

-να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στην εν λόγω ιστοσελίδα,

-να μην προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω αυτής,

-να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια

-να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία».¨



Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκλειστικά η www.astynomia.gr και οι πολίτες πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.

