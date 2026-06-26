Fake σελίδα της Αστυνομίας από επιτήδειους με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας!

Για να υποκλέψουν τραπεζικά και προσωπικά στοιχεία

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Nέα ηλεκτρονικές απάτες με υπογραφές της Europol και της αστυνομίας (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί για ψευδή ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της.
  • Η παραπλανητική ιστοσελίδα astynomiiia.cc αποσκοπεί στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.
  • Οι πολίτες καλούνται να μην καταχωρούν στοιχεία ή να κάνουν πληρωμές μέσω της ψευδούς ιστοσελίδας.
  • Συνιστάται να επικοινωνούν με την τράπεζά τους αν έχουν ήδη εισαγάγει στοιχεία.
  • Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η www.astynomia.gr.

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία για παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς σαν ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επιχειρώντας ηλεκτρονική απάτη με την υποκλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων! 

Στην ανακοίνωσή της συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες ότι επιτήδειοι έχουν προβεί στη δημιουργία παραπλανητικής ιστοσελίδας, η οποία μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και χρησιμοποιείται για την εξαπάτηση πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Αυτό είναι το email που στέλνουν απατεώνες και πρέπει να το σβήσετε

Ειδικότερα, οι επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα με διεύθυνση astynomiiia.cc, η οποία προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν στοιχεία δήθεν για την εξόφληση προστίμου από παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας!

H fake ιστοσελίδα της Ελληνικές Αστυνομίας με τα δήθεν πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις

H fake ιστοσελίδα της Ελληνικές Αστυνομίας με τα δήθεν πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις  

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει επίσης στη σχετική ανακοίνωσή της: 

Νέα απάτη με δόλωμα πακέτο από τα ΕΛΤΑ – Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα
 
 

«Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία.

Καλούνται οι πολίτες:

-να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στην εν λόγω ιστοσελίδα,

-να μην προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω αυτής,

-να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια 

-να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία».¨

Έκλεισε δωμάτιο για τις διακοπές της και έχασε… 950 ευρώ


Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκλειστικά η www.astynomia.gr και οι πολίτες πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.
 

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