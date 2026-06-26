Πάτρα: Συγκινητική δωρεά ζωής στο ΕΚΑΒ μετά από τραγωδία

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Πηγή: Φωτογραφίες thebest.gr
Συγκινητική Δωρεά Στο ΕΚΑΒ
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Μια συγκλονιστική πράξη προσφοράς έκανε η κ. Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, που πριν από 34 χρόνια έχασε τα παιδιά της σε τροχαίο δυστύχημα. Η κ. Αναγνωστοπούλου αποφάσισε να δώσει ελπίδα σε άλλους ανθρώπους, δωρίζοντας στο ΕΚΑΒ Πάτρας ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο, αξίας 120.000 ευρώ.

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Σύμφωνα με το thebest.gr, η παράδοση του ασθενοφόρου πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, παρουσία εκπροσώπων της υγειονομικής κοινότητας της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Η δωρεά της αποτελεί μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς, που γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική τραγωδία. 

Η ζωή της άλλαξε για πάντα το 1992, όταν ένα τραγικό τροχαίο στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου της στέρησε τα παιδιά της. Παρά τον πόνο της απώλειας, επέλεξε να στηρίξει έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό τις οικονομίες της.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους εξήρε την προσφορά της δωρήτριας, καθώς και τη συμβολή του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Αχαΐας, οι οποίοι προσέφεραν εκπαιδευτικό εξοπλισμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών.

Πάτρα: Συγκινητική δωρεά ζωής στο ΕΚΑΒ μετά από τραγωδία

 

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