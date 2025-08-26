Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη - Το ΚΥ δεν είχε οδηγό για ασθενοφόρο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 22 Αυγούστου στην Αίγινα, όταν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Οι συνθήκες του θανάτου της αναδεικνύουν σοβαρά ερωτήματα για τις ελλείψεις στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Η γυναίκα λιποθύμησε ενώ κολυμπούσε και βυθίστηκε στο νερό. Ένας ναυαγοσώστης έσπευσε να τη βγάλει έξω και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ιδιώτης γιατρός που προσπάθησε να τη συνεφέρει. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε, καθώς στο Κέντρο Υγείας δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με τη Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, στο Κέντρο Υγείας Αίγινας υπηρετούν μόλις τρεις οδηγοί ασθενοφόρων, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι έξι.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Για το περιστατικό πήρε θέση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του, έσπευσε να δώσει τη δική του απάντηση:

«Επειδή εμένα δε μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ως προς την είδηση αυτή η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής:

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερευουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας, ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

