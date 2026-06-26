TOYOTA: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026

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TOYOTA: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
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Η πρώτη Υπερειδική Διαδρομή που φιλοξενήθηκε χθες 25 Ιουνίου στο The Ellinikon Sports Park αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό και τεχνολογικό ορόσημο του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και το σημείο όπου η Toyota παρουσίασε, σε πραγματικές συνθήκες, τη φιλοσοφία της Multi-Pathway στρατηγικής.

Παράλληλα, η TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Sébastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ενώ ο Takamoto Katsuta ακολούθησε στη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική δυναμική του GR Yaris Rally1 ήδη από την εκκίνηση του αγώνα.

TOYOTA: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ως Proud Mobility Sponsor του Ράλλυ Ακρόπολις, η Toyota Hellas συμβάλλει στην επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης, υποστηρίζοντάς τη με έναν στόλο 52 οχημάτων διαφορετικών τεχνολογιών. Από το υδρογόνο και την ηλεκτροκίνηση έως τα Hybrid και Plug-in Hybrid συστήματα, η Toyota δεν παρουσιάζει απλώς διαφορετικές λύσεις κινητικότητας· τις θέτει στην υπηρεσία ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, αποδεικνύοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της Multi-Pathway στρατηγικής.

Ξεχωριστή θέση είχε το GR Yaris ICE H2, το πρωτότυπο αγωνιστικό όχημα της TOYOTA GAZOO Racing που χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης με υδρογόνο, διατηρώντας τον χαρακτήρα, τον ήχο και τις επιδόσεις που απαιτεί το motorsport, ενώ παράλληλα εξερευνά μία διαφορετική διαδρομή προς την ανθρακική ουδετερότητα.

TOYOTA: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
Μαζί του συμμετείχαν ως πλοηγά οχήματα της υπερειδικής:

· Το αμιγώς ηλεκτρικόν νέας 9ης Γενιάς Hilux.

· Τη νέα Γενιά RAV4 Plug-in Hybrid.

· Το αμιγώς ηλεκτρικό Νέο Toyota C-HR+.

TOYOTA: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
Η ιστορία συνεχίζεται στο Service Park, στο Λουτράκι

Μετά την Υπερειδική, η παρουσία της Toyota στο Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζεται στο Service Park του Λουτρακίου, όπου το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την αγωνιστική δράση στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη κινητικότητ

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