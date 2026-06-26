Klavdia: Το βίντεο με το πρησμένο μάγουλο - «Με δάγκωσε λαγοκέφαλος»

Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία και η αποκάλυψη που ακολούθησε

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Klavdia: Το βίντεο με το πρησμένο πρόσωπο και η εξήγηση που έδωσε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Klavdia ανήρτησε βίντεο στο Instagram με πρησμένο μάγουλο, προκαλώντας ανησυχία στους followers της.
  • Σχολίασε χιουμοριστικά ότι την δάγκωσε λαγοκέφαλος, δημιουργώντας σύγχυση.
  • Αργότερα, διευκρίνισε ότι το πρήξιμο προήλθε από εξαγωγή φρονιμίτη.
  • Η Klavdia αντιμετώπισε την κατάσταση με αυτοσαρκασμό, προσφέροντας χιούμορ στους διαδικτυακούς της φίλους.

Με μια ανάρτηση που μπέρδεψε τους διαδικτυακούς της φίλους εμφανίστηκε η Klavdia στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο φαινόταν εμφανώς πρησμένη στη μία πλευρά του προσώπου της. Μάλιστα, επέλεξε να σχολιάσει την εικόνα της με αρκετή δόση χιούμορ, γράφοντας: «Με δάγκωσε λαγοκέφαλος», κάνοντας πολλούς να πιστέψουν πως της είχε συμβεί κάποιο απρόοπτο στη θάλασσα.

Η δημοσίευσή της δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης, με δεκάδες followers να της στέλνουν μηνύματα, εκφράζοντας την ανησυχία τους και ρωτώντας τι ακριβώς είχε συμβεί.

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Klavdia: Η περιπέτεια με τον φρονιμίτη και το αστείο για τον... λαγοκέφαλο

Klavdia: Η περιπέτεια με τον φρονιμίτη και το αστείο για τον... λαγοκέφαλο

Λίγο αργότερα, όμως, η ίδια ξεκαθάρισε την κατάσταση με νέο βίντεο, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο απλώς για ένα αστείο.

«Δεν με δάγκωσε. Σας πειράζω. Απλώς μου έφαγε τον φρονιμίτη από την πείνα!», έγραψε, εξηγώντας ότι το πρήξιμο οφειλόταν σε εξαγωγή φρονιμίτη και όχι σε κάποιο... τετ α τετ με λαγοκέφαλο.

Παρότι μια τέτοια επέμβαση συνοδεύεται συνήθως από ταλαιπωρία, η Klavdia επέλεξε να την αντιμετωπίσει με αυτοσαρκασμό, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία χιουμοριστική στιγμή.

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