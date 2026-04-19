1% Club: Η επική αντίδραση της Κλαυδίας σε ερώτηση που την αφορούσε

Οι προβολείς άναψαν και σήμερα στις 21:00, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να υποδέχεται στο 1% Club νέους παίκτες από όλη την Ελλάδα.

Στην παρέα τους βρίσκονταν δύο αγαπημένοι -ο καθένας στον τομέα του- καλεσμένοι, οι οποίοι απαντούσαν μεν σε ερωτήσεις λογικής και όχι γνώσεων, αλλά δε διεκδικούσαν τα 30.000 ευρώ, που αποτελούν το ανώτερο χρηματικό έπαθλο του παιχνιδιού.

Ο παρουσιαστής του Star προλόγισε τους αποψινούς guests με θερμά λόγια: «Σήμερα είναι μια ειδική μέρα για μένα. Μια ιδιαίτερη βραδιά, διότι τα δύο πρόσωπα που είναι μαζί μας είναι πολύ αγαπητά σε όλους σας, αλλά είναι και πολύ αγαπημένοι προσωπικοί φίλοι μου. Τους ευχαριστώ που με τιμούν με την παρουσία τους», είπε, καλωσορίζοντας στην παρέα του τον Γιώργο Θαναηλάκη και την Κλαυδία.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του αντικρίζοντας το εντυπωσιακό και υπερσύγχρονο πλατό: «Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με στούντιο, εδώ έχουμε να κάνουμε με κολοσσαίο. Εδώ είναι αρένα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης «ζέστανε» τους παίκτες με μια δοκιμαστική ερώτηση με άρωμα Eurovision. Στην οθόνη εμφανίστηκε η ερώτηση «Σε ποια φωτογραφία έχει προστεθεί κάτι;», παρουσιάζοντας δύο πανομοιότυπες εικόνες από περσινό act της Κλαυδίας, η οποία εντυπωσίασε το ευρωπαϊκό κοινό με τη φωνή της, φέρνοντας την Ελλάδα στην 6η θέση.

Άπαντες απάντησαν σωστά, με την τραγουδίστρια να σχολιάζει με χιούμορ βλέποντας τα στιγμιότυπα στα οποία απεικονιζόταν: «Εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω την κυρία στη φωτογραφία», είπε αστειευόμενη.

