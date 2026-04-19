1% Club: Η επική αντίδραση της Κλαυδίας σε ερώτηση που την αφορούσε

Μαζί με τον Γιώργο Θαναηλάκη έπαιξε με 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα

1% Club: Η επική αντίδραση της Κλαυδίας σε ερώτηση που την αφορούσε
19.04.26 , 21:03 Υπόθεση Μυρτούς: Προφίλ σε site συνοδών διατηρούσε ο 23χρονος
19.04.26 , 20:30 Τροχαίο Λιοσίων: Ξεσπά στο Star η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας
19.04.26 , 20:21 Continental: Ο προμηθευτής 10 κατακευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων
19.04.26 , 19:31 Pickaxe Mountain: Σε «απόρθητο» βουνό το ουράνιο του Ιράν
19.04.26 , 18:50 Lingo: Άφωνος ο Νίκος Μουτσινάς - «Εντάξει το κλείνω το πρόγραμμα»
19.04.26 , 17:58 Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
19.04.26 , 17:40 Ντόναλντ Τραμπ: Νέες απειλές κατά του Ιράν - «Τέλος το καλό παιδί»
19.04.26 , 16:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025
19.04.26 , 16:30 Ολυμπιακός: Παραμένει αήττητος στη Basket League - Νέα νίκη επί του Άρη
19.04.26 , 16:20 Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
19.04.26 , 15:06 Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών
19.04.26 , 15:05 TractioN: Η Φωτεινή Τριχά έβαλε ψηλά τον πήχη στο parking challenge
19.04.26 , 15:00 Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία
19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο
Τροχαίο Λιοσίων: Ξεσπά στο Star η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Τα νέα καρέ από τις πασχαλινές τους διακοπές
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Γνωστός Έλληνας για τη Μαρινέλλα: «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της»
Περισσότερα

  • Σήμερα στις 21:00, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχθηκε 100 νέους παίκτες στο 1% Club.
  • Καλεσμένοι ήταν ο Γιώργος Θαναηλάκης και η Κλαυδία, φίλοι του παρουσιαστή.
  • Ο Θαναηλάκης εντυπωσιάστηκε από το νέο υπερσύγχρονο πλατό της εκπομπής.
  • Η δοκιμαστική ερώτηση είχε θέμα Eurovision, σχετική με την Κλαυδία, που πέρυσι κατέκτησε την 6η θέση.
  • Η Κλαυδία αστειεύτηκε για τη φωτογραφία που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ερώτησης.

Οι προβολείς άναψαν και σήμερα στις 21:00, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να υποδέχεται στο 1% Club νέους παίκτες από όλη την Ελλάδα.

Στην παρέα τους βρίσκονταν δύο αγαπημένοι -ο καθένας στον τομέα του- καλεσμένοι, οι οποίοι απαντούσαν μεν σε ερωτήσεις λογικής και όχι γνώσεων, αλλά δε διεκδικούσαν τα 30.000 ευρώ, που αποτελούν το ανώτερο χρηματικό έπαθλο του παιχνιδιού.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχτηκε δύο φίλους του στο 1% Club

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχτηκε δύο φίλους του στο 1% Club 

Ο παρουσιαστής του Star προλόγισε τους αποψινούς guests με θερμά λόγια: «Σήμερα είναι μια ειδική μέρα για μένα. Μια ιδιαίτερη βραδιά, διότι τα δύο πρόσωπα που είναι μαζί μας είναι πολύ αγαπητά σε όλους σας, αλλά είναι και πολύ αγαπημένοι προσωπικοί φίλοι μου. Τους ευχαριστώ που με τιμούν με την παρουσία τους», είπε, καλωσορίζοντας στην παρέα του τον Γιώργο Θαναηλάκη και την Κλαυδία.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του αντικρίζοντας το εντυπωσιακό και υπερσύγχρονο πλατό: «Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με στούντιο, εδώ έχουμε να κάνουμε με κολοσσαίο. Εδώ είναι αρένα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης «ζέστανε» τους παίκτες με μια δοκιμαστική ερώτηση με άρωμα Eurovision. Στην οθόνη εμφανίστηκε η ερώτηση «Σε ποια φωτογραφία έχει προστεθεί κάτι;», παρουσιάζοντας δύο πανομοιότυπες εικόνες από περσινό act της Κλαυδίας, η οποία εντυπωσίασε το ευρωπαϊκό κοινό με τη φωνή της, φέρνοντας την Ελλάδα στην 6η θέση.

1% Club: Η δοκιμαστική ερώτηση με πρωταγωνίστρια την Κλαυδία

1% Club: Η δοκιμαστική ερώτηση με πρωταγωνίστρια την Κλαυδία

Άπαντες απάντησαν σωστά, με την τραγουδίστρια να σχολιάζει με χιούμορ βλέποντας τα στιγμιότυπα στα οποία απεικονιζόταν: «Εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω την κυρία στη φωτογραφία», είπε αστειευόμενη.

